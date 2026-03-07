Virossa hehkutetaan Alexander Stubbin esiintymistä Intiassa

Intian Delhissä järjestettiin 5.–7. maaliskuuta turvallisuuskonferenssi Raisina Dialogue, jonka isäntänä on Intian ulkoministeriö. Nimi Raisina viittaakin kukkulaan, jolla Intian keskushallinto sijaitsee. Konferenssin osallistujina on valtiojohtajia ja ulkopolitiikan vaikuttajia eri puolilta maailmaa.

Osallistujien joukossa ollut Viron ulkovaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson kuvailee Facebookin yhteenvedossaan, että konferenssin ”päävieraan kunnia kuului Suomen presidentille Alexander Stubbille”, joka on myös valtiovierailulla Intiassa.

– Stubb piti pääpuheen ja osallistui erikseen myös paneeliin, jossa keskusteltiin hänen äskettäin ilmestyneen ”Vallan kolmio”-teoksen aiheista. Pohjoisnaapurin valtionpäämiehen loistava esiintyminen antoi koko konferenssille mukavan pohjoismaiset ja virolaisellekin kotoisat puitteet.

Yhdysvaltojen mukaan Eurooppa taantuu

Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri Christopher Landau piti konferenssin avajaispuheen. Mihkelson kertoo Landaun korostaneen, kuinka viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana Yhdysvaltojen ulkopolitiikka on ollut liian moralisoivaa ja kyvytöntä. Sen sijaan presidentti Donald Trump on Landaun mukaan antanut maan ulkosuhteille täysin uuden ja eteenpäin vievän linjan.

– Hän ei käyttänyt käsitteitä, kuten demokratia, arvot tai kansainvälinen oikeus, vaan huomautti, kuinka valtioiden on oleellista toimia niiden ensisijaisista eduista lähtien. Hän puhui siitä, kuinka Eurooppa on laskusuunnassa ja USA on suuntamassa katseensa muualle, kuten Intiaan, kertoo Mihkelson.

Mihkelson kertoo Landaun korostaneen Iranin osalta, että Yhdysvallat tekee kaikkensa, ettei Iran muodostaisi enää uhkaa maailmalle. Myös Iranin edustaja oli konferenssissa paikalla.

Poimintoja videosisällöistämme

– Iranin apulaisulkoministeri Saeed Khatibzadeh sanoi esiintymisessään, että hänen valtionsa (eli hallintonsa) taistelee olemassaolonsa puolesta loppuun asti. Hän sanoi, ettei valtionpäämiehenä toimineen uskonnollisen johtajan surmaaminen ole Iranin valtajärjestelmää heikentänyt.

Khatibzadeh oli väittänyt Yhdysvaltojen ajavan Suur-Israelin etua. Hänen mukaansa useat Iranin hyökkäykset Kyprokselle ja Saudi-Arabian Aramcon öljynjalostamoa vastaan ovat olleet lavastettuja ”false flag”-hyökäyksiä.

– Kaiken kaikkiaan ei näytä siltä, että Iran olisi valmis antamaan periksi, arvioi Mihkelson.

Mihkelson huomauttaa, että Intian ja Venäjän suhteet ovat jälkimmäisen Euroopassa käymästä hyökkäyssodasta huolimatta varsin läheiset.

– Sen vahvistuksena oli erikseen paneeli Moskovan ja Delhin välisistä suhteista sekä niiden tulevaisuudesta. Keskustelussa esiintynyt Venäjän edustaja ei hillinnyt itseään – yhteistyötä nähdään kaikessa, erityisesti kuitenkin teknologian alalla. Lisäksi juuri Venäjä ja Intia ovat kuulemma ne maailmanvallat, jotka kykenisivät vakauttamaan globaalia turvallisuutta.