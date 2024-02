Viron tuleva komentaja: Suursodan syttyminen on vain ajan kysymys

Viron puolustusvoimien tuleva komentaja Andrus Merilo sanoo yleisradio ERR:n haastattelussa, että Viron pitää varautua sotaan.

– Tiedämme historiaa ja tiettyjä poliittisia ja taloudellisia kehityssuuntia tarkastelemalla, että olemme todennäköisesti menossa siihen, että käynnissä oleva suuri sota eskaloituu entisestään. Tässä mielessä meidän ei pidä pettää itseämme ja sanoa, ettei se tapahtu koskaan, hän toteaa.

Ihmisten pitäisi Merilon mukaan tottua ajatukseen, että suursodan syttyminen on vain ajan kysymys. Sen hetken koittamiseen pitää hänen mukaansa valmistautua.

Hänen mukaansa suursodan syttymisen ajankohdan ennustaminen on kuitenkin turhaa.

– Tosiasia on se, että Ukrainan sota on jatkunut jo kymmenen vuotta. Kaksi vuotta sitten se eskaloitui seuraavaan vaiheeseen eli täysimittaiseen hyökkäykseen, jossa todennäköisesti on kuollut satoja tuhansia ihmisiä molemmin puolin, ja tämä sota jatkuu täydellä voimalla, Merilo sanoo.

– Siinä mielessä sota on todellakin alkanut, meillä kriisi on jo käynnissä. Kysymys on, mihin vaiheeseen tämä kriisi kehittyy. Ei ole mitään järkeä piilottaa päätä hiekkaan ja sanoa, että ehkä sota alkaa kolmen vuoden kuluttua, koska sota on jo käynnissä, hän jatkaa.

– Ja sitä paitsi luultavasti Venäjä, jos sillä on suunnitelmia jatkaa sotilaallista hyökkäystään muihin suuntiin, ei varmasti odota näitä vuosia antaakseen meille aikaa valmistautua.

Viron tulevalla komentajalla on selvä suunnitelma Venäjän hyökkäyksen varalle.

– Sotilaallisen logiikan perusteella häviämme, jos taistelemme vain rajan yli tulevia vastaan. Meitä tuhoava tykistö sijaitsee Venäjän alueella. Tästä syystä meidän on vietävä vaikutukset mahdollisimman syvälle, hän viittaa sotatoimiin ja operaatioihin Venäjän alueella.

