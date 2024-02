Suomessa koulutettu upseeri nimitettiin Viron puolustusvoimien komentajaksi

Viron puolustusvoimien seuraavaksi komentajaksi on nimitetty eversti Andrus Merilo. Hän astuu virkaan 1. heinäkuuta, kertoo Viron yleisradio ERR.

Tulevalla komentajalla on yhteys Suomeen, koska hän on Sõdur -lehden mukaan suorittanut Suomessa reserviupseerikurssin vuonna 1998. Lisäksi hän opiskeli vuosina 1998–2002 Suomen maanpuolustuskorkeakoulussa 85. kadettikurssilla. Merilo on opiskellut myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

Vuonna 1973 syntynyt Merilo on palvellut Viron puolustusvoimissa vuodesta 1994 lähtien eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii 1. jalkaväenprikaatin komentajana. Merilo on osallistunut rauhanturvaoperaatioon Libanonissa ja kansainvälisiin sotilasoperaatoihin Kosovossa, Afganistanissa ja Irakissa.

Viron presidentti Alar Karis ylentää eversti Merilon prikaatinkenraaliksi 23. helmikuuta.