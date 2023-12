Viron suojelupoliisi pidätti vakoilusta epäillyn

Viron suojelupoliisi on pidättänyt 46-vuotiaan miehen, jota epäillään Viron vastaisesta vakoilusta ja sen tukemisesta, kertoo Eesti Ekspress.

Virolaislehtien mukaan pidätetty on Kreml-mielisen Koos-puolueen jäsen. Hän on työskennellyt aiemmin Venäjän propagandasivusto Sputnikille. Hän on järjestänyt Virossa myös Venäjää tukevia ”rauhanmarsseja”.

Postimees-lehti kertoo, että mies on pyörittänyt myös omaa verkkosivua, jonka toimintaan Viron viranomaiset joutuivat puuttumaan. Sivustolla oli jaettu tietoa, joka yllytti vihaan ja väkivaltaan ja oikeutti sotaa ja sotarikoksia.

Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kommentoineet tarkemmin pidätystä.