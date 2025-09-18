Verkkouutiset

Kapo on pidättänyt kaksi Virossa asuvaa terrori-iskujen suunnittelijaa. Tekoälyn luoma kuva pidätyksestä.

Viron suojelupoliisi pidätti kaksi terrori-iskujen suunnittelijaa

  • Julkaistu 18.09.2025 | 14:17
  • Päivitetty 18.09.2025 | 15:22
  • Venäjä, Viro
Epäilyillä on yhteys Venäjän sotilastiedusteluun.
Viron suojelupoliisi Kapo on pidättänyt kaksi henkilöä epäiltynä terrori-iskun suunnittelusta, kertoo Postimees.

Pidätykset liittyvät Liettuan syyttäjänviraston ja rikospoliisin paljastamaan verkostoon, jonka työtä koordinoi Venäjän sotilastiedustelu GRU.

Verkosto suunnitteli terrori-iskuja eri puolille Eurooppaan pakettikuljetuspalveluiden avulla. Verkkouutiset kertoi paljastetusta sabotaasisuunnitelmasta tässä jutussa.

Liettuan yleisradio LRT:n mukaan syytteet on nostettu viittätoista epäiltyä vastaan.

Viron suojelupoliisi Kapon tiedottaja Marta Tuul kertoo Postimees -lehdelle, että Virossa pidätetyt asuvat vakituisesti Virossa. LRT:n uutisessa puhutaan kuitenkin Viron kansalaisista. Muut pidätetyt ovat Venäjän, Liettuan, Latvian ja Ukrainan kansalaisia. LRT puhuu uutisessaan

Liettuan syyttäjänviraston mukaan epäillyt värvättiin Telegram-viestisovelluksen kautta. Heille luvattiin palkkiot kryptovaluutassa.

Vanha komentaja pyysi pientä palvelusta – näin tapahtumat etenivät ennen kuin Venäjän pommi oli räjähtää lennolla

 

