Viron suojelupoliisi pidätti kaksi terrori-iskujen suunnittelijaa

Viron suojelupoliisi Kapo on pidättänyt kaksi henkilöä epäiltynä terrori-iskun suunnittelusta, kertoo Postimees.
Pidätykset liittyvät Liettuan syyttäjänviraston ja rikospoliisin paljastamaan verkostoon, jonka työtä koordinoi Venäjän sotilastiedustelu GRU.
Verkosto suunnitteli terrori-iskuja eri puolille Eurooppaan pakettikuljetuspalveluiden avulla. Verkkouutiset kertoi paljastetusta sabotaasisuunnitelmasta tässä jutussa.
Liettuan yleisradio LRT:n mukaan syytteet on nostettu viittätoista epäiltyä vastaan.
Viron suojelupoliisi Kapon tiedottaja Marta Tuul kertoo Postimees -lehdelle, että Virossa pidätetyt asuvat vakituisesti Virossa. LRT:n uutisessa puhutaan kuitenkin Viron kansalaisista. Muut pidätetyt ovat Venäjän, Liettuan, Latvian ja Ukrainan kansalaisia. LRT puhuu uutisessaan
Liettuan syyttäjänviraston mukaan epäillyt värvättiin Telegram-viestisovelluksen kautta. Heille luvattiin palkkiot kryptovaluutassa.
LUE MYÖS:
Vanha komentaja pyysi pientä palvelusta – näin tapahtumat etenivät ennen kuin Venäjän pommi oli räjähtää lennolla