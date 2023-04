Viron puolustusvoimien komentaja: Venäjän pitäisi hajota pienemmiksi valtioiksi

Ukrainan sotaan ei saada onnellista loppua ilman, että Venäjä hajoaa pienemmiksi maiksi, kommentoi Viron puolustusvoimien komentaja Martin Herem Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa.

Heremin mukaan Venäjä voi muuttua ainoastaan siten, että se menettäisi suurvallan asemansa ja kuvitelmat siitä, että maalla on oikeus tehdä mitä huvittaa.

– Venäjän pitäisi hajota pienemmiksi valtioiksi, joilla on vähemmän valtaa ja kunnianhimoa. Painotan, että muuten en näe onnellista loppua Ukrainan sotaan, Herem toteaa.

Viron neuvostomiehitystä vastustaneita metsäveljiä tutkineen komentajan mielestä KGB:n toimet metsäveljien kiinnisaamiseksi vaikuttavat pieneltä, kun niitä verrataan Venäjän sotarikoksiin Ukrainassa.

– Haastattelin ihmisiä, joita Neuvostoliiton turvallisuusjoukot olivat pidättäneet, kiduttaneet, hakanneet ja karkottaneet. Voisi melkein sanoa, että Ukrainan tapahtumat saavat 1940-luvun Viron vaikuttamaan mukavalta paikalta.

Syyksi Venäjän toimille Herem löytää kaksi syytä.

Ensimmäinen niistä on sotilaskurin murtuminen sen jälkeen, kun huonosti koulutetut joukot on voitettu taistelussa. Kompensoidakseen pettymystä he syyllistyvät sotarikoksiin. Toinen on syy on käskyt. Heremin mukaan venäläisupseerit ovat kehottaneet joukkojaan sotarikoksin murtaakseen ukrainalaisten taistelutahdon.

Venäläisten sotarikokset ovat kuitenkin lähinnä lisänneet ukrainalaisten taistelutahtoa. Nyt ukrainalaiset haluavatkin edetä siihen asti, että he saavuttavat vanhan rajan.

– Venäläiset ovat saaneet ukrainalaiset sellaiseen tilaan, jossa he eivät voi pysähtyä ennen valtionrajaa. Tämä aiheuttaa vain lisää tuhoa venäläisjoukoille, Herem selittää.

Kun venäläisjoukot saavat läksytyksen ukrainalaisilta, joita venäläismedia on lähinnä haukkunut, purkavat venäläiset pettymystään ukrainalaisiin jossain muualla. Tämä taas vahvistaa ukrainalaisten taistelutahtoa entisestään, jonka vuoksi sota ei voi loppua ennen kuin Venäjä on muuttunut.

Rauhaan Herem ei usko. Komentajan mukaan paras realistinen vaihtoehto olisi konfliktin jäätyminen kuluvan vuoden aikana joko vuoden 1991 tai 2014 rajoille. Tämä tarkoittaisi, että Ukraina onnistuisi valloittamaan kaikki Venäjän hallussa olevat alueet takaisin, mahdollisesti myös Krimin niemimaan.

– Se olisi tilanne, jossa eturintamalla olisi hiljaisuutta jopa päivien ajan. […] Ukrainalaiset ovat kuitenkin menettäneet liikaa ja venäläiset on saatettu häpeään, joten en usko, että sota pysähtyy tällä tavalla.

Virolle Venäjän toiminta tarkoittaa Heremin mukaan sitä, että maan on Israelin tapaan valmistauduttava jatkuvasti mahdollisiin konfliktiin.

– Tilanteemme alkaa muistuttaa Israelia. […] [Konflikti] ei tapahdu tänään tai huomenna, mutta tilanne ei ole lähiaikoina rauhoittumassa, Herem harmittelee.