Viron puolustusministeriö: Venäjä saattaa testata Natoa Baltiassa

Viron puolustusministeriö on antanut tilannekatsauksen turvallisuustilanteesta. Ministeriön neuvonantaja, kontra-amiraali Igor Schveden mukaan puhe Venäjän tappiosta on ennenaikaista.

– On ennenaikaista julistaa, että Venäjä on strategisesti epäonnistunut sodassa. Jos Venäjä poistuu sodasta edes pienillä alueellisilla voitoilla, hyökkäys on onnistunut. Koko maailmalle on silloin lähetetty viesti, että rajojen muuttaminen voimalla on sallittua, Schvede sanoi tiedotustilaisuudessa yleisradio ERR:n mukaan.

Venäjän on arvioitu menettäneen lähes 100 000 sotilasta, noin 40 prosenttia panssarivaunuistaan ja 20 prosenttia panssaroiduista ajoneuvoista Ukrainan sodassa. Viron puolustusministeriö kuitenkin arvioi, että sotilaista, kalustosta ja ammuksista Venäjällä ei ole pulaa. Varastoissa arvioidaan olevan lähes 10 000 panssarivaunua ja noin 36 000 panssaroitua ajoneuvoa.

– Ne eivät ole uusinta teknologiaa, ja on mahdollista, että vain kolmasosa saadaan käyttökelpoiseksi, mutta se on silti merkittävä voima, Schvede sanoi ja muistutti, että liikekannallepanon myötä rintamalla on nyt noin 200 000 venäläissotilasta enemmän kuin hyökkäyksen alussa.

Viron puolustusministeriön arvion mukaan Venäjän tarkkuusammukset riittävät ainakin ensi vuoden jälkipuoliskolle asti. Myös epäsuoran tulen ammuksia on virolaisten mukaan jopa kahdeksi vuodeksi.

Mikään ei vaikuta Igor Schveden mukaan myös horjuttavan Kremliä.

– Toistaiseksi pakotteet eivät ole vaikuttaneet poliittisiin päätöksiin. Sisäpolitiikassa on yhä enemmän merkkejä siitä, että militantti ja lännen kanssa jyrkempää vastakkainasettelua etsivä joukko, kuten Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin ja (tšetšeenijohtaja) Ramzan Kadyrov, saavat yhä enemmän vaikutusvaltaa. Hallitus ei osoita heikkenemisen merkkejä. Vaikka Vladimir Putin kaatuisi, Venäjän strategiset tavoitteet eivät muutu, hän muistutti.

Tämä Schveden mukaan tarkoittaa sitä, että Venäjä jatkaa lännen haastamista. Asetelma tuo mukanaan riskin Venäjän sotilaallisesta virhearviosta. Hän sanoi, että puolustusliitto Naton kanssa konfliktia etsiessään Venäjä voi pitää Baltian maita ”heikoimpana lenkkinä”, jossa he saattavat testata Natoa.

Hän ei avannut tiedotustilaisuudessa tarkemmin, millaista ”testaaminen” voisi olla.

Ukrainan voitto on Schveden mukaan elintärkeää Virolla ja muille länsimaille. Hän myös varoitti, että aselepo palvelisi ainoastaan Venäjän etuja.

– Venäjä käyttäisi aselepoa uuden hyökkäyksen häiriöttömään valmisteluun. Siksi on ratkaisevan tärkeää, että Ukraina säilyttää aloitteen ja hyökkääjä ei saa pienintäkään hengähdyshetkeä.