Viron puolustusministeri paljastaa: Naton uudet aluesuunnitelmat ovat jo valmiita toteutukseen

Naton puolustusministerit tapasivat torstaina Brysselissä ja keskustelivat muun muassa puolustusliiton alueellisista operatiivisista suunnitelmista ja niiden mahdollisesta toteuttamisesta, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR.

– Olemme edistyneet (uusien) operatiivisten aluesuunnitelmien kanssa ja tarvittaessa ne ovat jo nyt toteutettavissa, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur.

Naton puolustussuunnittelu on eri asia kuin operatiivinen suunnittelu, joka liittyy joukkojen ja suorituskykyjen käyttöön operaatioissa eikä niiden rakentamiseen.

Puolustussuunnittelu ei sisällä lainkaan joukkojen toiminnan mahdollistavia operatiivisia suunnitelmia tai päätöstä siitä, aiotaanko joukkoja käyttää. Puolustussuunnittelun päätehtävänä on varmistaa, että puolustusliitolla on tarvittavat joukot ja suorituskyvyt Naton tehtävien toteuttamiseen.

– Samalla meidän on lisättävä merkittävästi Naton jäsenmaiden puolustusinvestointeja, koska Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan on paljastanut vuosikymmenten alijäämäiset investoinnit puolustukseen. Tämä ei voi jatkua. Meillä on oltava kaikki tarvittavat yksiköt varustettuna ja aseistettuna, jotta voimme puolustaa itseämme ja lähettää Venäjälle viestin – ei kannata harkita hyökkäystä Natoa vastaan, Pevkur lisäsi.

Puolustusmäärärahojen tulee olla vähintään kaksi prosenttia kansallisesta bruttokansantuotteesta.

– Viro on nostanut puolustusmenonsa yli kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Oletettavasti lähes 20 Naton jäsenmaata saavuttaa vähintään kahden prosentin tason. On tärkeää, että liittolaiset ylittävät tämän. Tämänhetkisessä turvallisuusympäristössä kaksi prosenttia on puolustusmenojen vähimmäistaso. Meidän kaikkien on tehtävä enemmän oman puolustuskykymme nostamiseksi ja puolustusteollisuuden tuotantokapasiteetin vahvistamiseksi. Tämä on mahdollista vain, jos tehdään merkittäviä, monivuotisia tilauksia, Pevkur lisäsi.