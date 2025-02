Viron puolustusministeri: Mitä vahvempi itäraja, sitä enemmän turvassa on muu Eurooppa

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur painottaa Münchenin turvallisuuskonferenssissa antamassaan haastattelussa Delfille, ettei Virolle tule yllätyksenä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin varoitus siitä, että Venäjä aikoo ensi kesänä siirtää joukkonsa Valko-Venäjälle.

– Tässä ajatuksessa ei ole sinänsä mitään yllättävää, sanoo Pevkur lisäten, että Venäjä käyttää Valko-Venäjää tarpeidensa mukaan ja suurhyökkäyksen alusta lähtien maa muodostanut yhden mahdollisen hyökkäyssuunnan.

Zelenskyin ajatusta Euroopan yhteisestä armeijasta kommentoi Pevkur sanomalla, että Naton osana Ukraina voisi ottaa kantaakseen laajemmin eri velvoitteita Euroopassa, kuten ukrainalaiset ovat itsekin ehdottaneet.

– Se on selvää, että ukrainalaisilla on satojatuhansia taistelukokemusta omaavia taistelijoita ja heidän armeijansa koko ei varmastikaan rauhanaikana paljon pienene, joten kykyä heillä on.

Natolla on armeija ja yhteiset puolustussuunnitelmat huomauttaa Pevkur ja sanoo, että kysymys on ainoastaan siitä, millainen rauhanneuvotteluiden lopputulos on ja millaiset ehdot siinä osapuolille asetetaan.

– Tästä syystä me olemme koko ajan sanoneet, ja olen myös täällä [Münchenissä] kaikissa tapaamisissani sanonut, että tulee ymmärtää, ettei kestävä rauha ole mahdollinen Ukrainassa ilman Ukrainan ja Euroopan osallisuutta. Koska Eurooppa on se, joka on asettanut pakotteet Venäjälle, ja Eurooppa on se, joka vastaa ukrainalaissotilaiden koulutuksesta. Eurooppa on se, joka aseistaa Ukrainaa, ja Ukraina on se, joka haluaa Euroopan unionin jäseneksi, painottaa Pevkur.

”Kun itäraja on taattu, ovat Berliini ja Pariisi turvassa”