Viron presidentti: Tiedot ovat erittäin huolestuttavia

Viron presidentti Alar Karis on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Suomenlahdella todettuja kaasuputki- ja tietoliikennekaapelivaurioita.

– Erittäin huolestuttavia tietoja koskien Suomen ja Viron välisiä kaasu- ja tietoliikenneinfrastruktuuria, kirjoittaa Karis ja jatkaa:

– Suomalaiset viranomaiset jatkavat tutkimuksia yhdessä virolaiskollegoidensa kanssa selvittääkseen vaurioihin johtaneet olosuhteet.

Suomen talousalueella sijaitseva kaasuputkivaurio sijaitsee 60 metrin syvyydessä. Tietoliikennekaapelivaurio sijaitsee Viron merialueella 70 metrin syvyydessä, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä.

Very concerning information about damage to undersea gas and data infrastructure between #Estonia & #Finland.

Finnish authorities in cooperation with Estonian colleagues continue investigation to find out the circumstances related to the damage.

— Alar Karis (@AlarKaris) October 10, 2023