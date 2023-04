Viron presidentti: Mitä enemmän Natoa, sitä enemmän turvaa

Viron presidentti Alar Karis sanoi Suomen presidentti Sauli Niinistön kanssa käymässään puhelinkeskustelussa, että Viro odottaa Suomen liittyvän Natoon lähiaikoina.

Asiasta uutisoi virolainen sanomalehti Postimees.

Karisin mukaan on erittäin hyvä, että Suomi toivotetaan pian osaksi liittoumaa. Hänen mukaansa Suomen mukana olo vahvistaa Viron lähialueen turvallisuutta merkittävästi.

– Odotamme innolla, että voimme toivottaa Suomen tervetulleeksi Natoon hyvin pian, teidän tulonne tekee alueemme turvallisuudesta kattavan, Karis sanoo.

– Suomen lähestyvä liittyminen vahvistaa Itämeren alueen turvallisuutta, Suomi on kyvykäs liittolainen ja tuo Natoon lisää sotilaallista voimaa. On erittäin tärkeää, että Itämeren vastarannalla on pian Nato-liittolainen, mikä merkitsee myös uusia mahdollisuuksia Viron ja Suomen välisen puolustusyhteistyön tiivistämiseen. Mitä paremmin Suomi on puolustautunut, sitä paremmin Viro on puolustautunut. Ja päinvastoin, Karis sanoo.

– Mitä enemmän Natoa on, sitä enemmän turvallisuutta.

Ruotsin liittymisprosessin saattaminen maaliin on Karisin mukaan seuraava tärkeä askel.

– Tavoitteenamme on edelleen, että Vilnan huippukokouksessa on 32 Nato-liittolaista pöydän ympärillä. Vain Ruotsi puuttuu nyt koko Itämeren turvallisuuskuvasta, Karis sanoo.