Viron presidentin mukaan EU:n pitäisi harkita täyttä kauppasaartoa Venäjälle

Viron presidentti Alar Karis sanoi tämän sunnuntaina, kun Viro, Latvia ja Liettua irrottivat energiajärjestelmänsä Venäjän sähköverkosta. Tämä merkitsi historiallista siirtymää Venäjän energiariippuvuudesta, kirjoittaa The Kyiv Independent.

– Euroopan unionin pitäisi vahvistaa itsenäisyyttä entisestään ja lopettaa kaikki Venäjän energiantuonti unioniin, Karis sanoi viestipalvelu X:ssä.

– Meidän pitäisi jopa vakavasti harkita täyttä kauppasaartoa Venäjälle.

Venäjän täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022 jälkeen Euroopan maat ryhtyivät toimenpiteisiin vähentääkseen merkittävästi riippuvuuttaan venäläisistä energiatuotteista. EU leikkasi kaiken Venäjän hiilen tuonnin, suurimman osan Venäjän öljyntuonnista ja yli kaksi kolmasosaa Venäjän kaasuntuonnista unioniin.

EU:n tavoitteena on poistaa kaikki Venäjän fossiiliset polttoaineet markkinoiltaan vuoteen 2027 mennessä.

European Union should boost independence even further & end all Russian energy imports to the EU. We should even seriously consider a full trade embargo on Russia. pic.twitter.com/CUBQHYHuGo

