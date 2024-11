Viron pääministerin mukaan Euroopan on nostettava puolustusmenoja

Viron pääministeri Kristen Michalin mukaan Euroopan maiden on nostettava puolustusmenoja.

BBC:n haastattelussa Michal sanoo, että syynä ei ole pelkästään Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi ja hänen Euroopan maille esittämänsä vaatimukset puolustusmenojen nostosta.

Michalin mukaan ongelmana on Venäjä.

– Jokainen varmaankin ymmärtää, että Venäjä on eksistentiaalinen uhka, hän sanoo.

Haastattelu on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Venäjällä on Michalin mukaan valloilla ajatus siitä rajoja voi muuttaa voimaa käyttämällä.

Hänen mukaansa Venäjän aiheuttamat uhat eivät liity pelkästään perinteisen sodankäynnin keinoihin. Tapa käydä sotaa on Michalin mukaan suuressa muutoksessa esimerkiksi hybridivaikuttamisen keinojen vuoksi.

– Se muutos on puolustusmenojen noston tarpeen taustalla, hän sanoo.

Tällä hetkellä Eurooppa on Michalin mukaan herännyt Venäjän aiheuttamaan uhkaan. Se on hänen mukaansa kuitenkin vasta alku.

Euroopan maiden tulisi Viron pääministerin mukaan oman puolustuskyvyn vahvistamisen ohella kasvattaa merkittävästi Ukrainalle annettavaa tukea.

"Everybody should, and probably will, increase expenditure in Europe on defence"

Estonian PM Kristen Michal says "the change in the US" will trigger a boost in Nato defence spending now Donald Trump has been re-elected president#BBCLauraK https://t.co/1P56ekZrSs pic.twitter.com/MpJKehq4Zm

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 10, 2024