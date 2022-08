Viron pääministeri: Viisumit ovat Kremlin heikko kohta

Viron pääministeri Kaja Kallas sanoo, että Venäjän eliitin suhtautuminen vaatimuksiin kieltää Schengen-visat maan kansalaisilta osoittaa kyseessä olevan tehokas pakotetoimi.

Viron oma viisumikielto astuu voimaan elokuun 18. päivänä. Kallas sanoo Viron yleisradioyhtiö ERR:lle, että neuvottelu koko Schengen-alueen kattavasta kiellosta jatkuu elokuussa.

– Tulemme jatkamaan näitä neuvotteluja. Ulkoministereillä on tapaaminen elokuun lopulla ja tämä aihe on vahvasti esillä, Kallas sanoo.

– Täytyy ymmärtää, että ainoastaan kymmenen prosenttiä venäläisistä matkustaa ulkomaille ja juuri heidän, jotka ovat pääasiassa kotoisin Moskovasta ja Pietarista, mielipiteillä on väliä. Tämän osoittavat myös Venäjän erittäin kivuliaat reaktiot ehdotukseen, pääministeri toteaa.

Venäjän entinen presidentti, maan turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dimitri Medvedev otti Kallaksen hampaisiinsa, kun tämä oli kirjoittanut Eurooppaan pääsyn olevan etuoikeus ihmisoikeuden sijaan.

– Se osoittaa, että tämä on heidän akilleen kantapäänsä. Tämä on asia, jota he todella pelkäävät, joten se on tehokas keino.

LUE MYÖS: Viron pääministeri: Eurooppaan pääsy on etuoikeus eikä ihmisoikeus