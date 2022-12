Viron pääministeri: Venäjä tietää lännen aina tarjoavan jotain

Verkossa leviää Viron pääministeri Kaja Kallaksesta video, jossa hän kertoo Venäjän neuvottelutaktiikasta.

Video on kuvattu Münchenin turvallisuuskokouksessa ennen Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Pääministeri Kallaksen mukaan Kreml käyttää kolmen kohdan taktiikkaa. Hän lainaa Neuvostoliiton ulkoministerinä vuosina 1957–1985 toimineen Andrei Gromykon esittämää oppia.

– Ensinnäkin, vaadi maksimia. Älä kysy, mutta vaadi sellaista, joka ei ole ikinä ollut sinun. Toiseksi, esitä uhkavaatimukset, uhkaile. Ja kolmanneksi, älä anna tuumaakaan periksi neuvotteluissa, koska lännessä on aina ihmisiä, jotka tarjoavat sinulle jotain. Lopulta sinulla on kolmannes tai jopa puolet siitä, joka ei kuulunut sinulle ennen, Kallas mukailee Gromykoa.

Twitterissä monet toivovat, että turvatakuita Venäjälle väläyttänyt Ranskan presidentti Emmanuel Macron katsoisi videon Kaja Kallaksesta.

Viron pääministeri muistuttaa muita länsijohtajia siitä, että Venäjälle ei pidä antaa mitään myönnytyksiä, koska tällöin Kremlin kolmen kohdan strategia on jälleen toiminut.

– Meidän pitää pitää tämä mielessä koko ajan, hän viittaa venäläisten taktiikkaan.

For the attention of president Macron. Kaja Kallas is the prime minister of #Estonia – and she gets it. She understands Putin & his propaganda demands. https://t.co/cVtoxNhmPL

Even before #Russia launched its attack on #Ukraine, Estonian Prime Minister @kajakallas warned Western leaders not to make any concessions to the Kremlin, calling to mind a 3-point negotiation tactic the Soviet Union used to apply. #MSC2022 pic.twitter.com/kzP93fnv5S

— Munich Security Conference (@MunSecConf) April 8, 2022