Viron pääministeri: En aio erota

Viron pääministeri Kaja Kallas on joutunut poliittisen myrskyn silmään hänen aviomiehensä Arvo Hallikin Venäjään linkittyvien liiketoimintojen takia.

– En aio erota, olen puolustanut ja puolustan edelleen pääministerinä Ukrainan ja Viron vapautta, Kallas sanoo yleisradio ERR:lle.

Viime viikolla ERR kertoi, että Kallaksen puolison osittain omistama kuljetusyritys Stark Logistics on jatkanut toimituksia Venäjälle Ukrainan sodan aikana. Yhtiö vakuutti ensin, että kuljetustoiminta on ollut pienimuotoista. Sillä on kuljetusyrityksen mukaan autettu virolaista Metaprint -yritystä, joka on väittänyt yrittävänsä lopettaa toimintaansa Venäjällä. Myöhemmin on paljastunut, että Metaprintin liiketoiminta on kasvanut Venäjällä. Yhtiö on tienannut 30 miljoonaa euroa Venäjä-myynnillään sodan aikana.

Pääministeri Kallaksen on lisäksi uutisoitu lainanneen 350 000 euroa hänen aviomiehensä yhtiölle, joka omistaa osan Venäjälle toimituksia jatkaneesta kuljetusyrityksestä.

– Kuten aviomieheni on kertonut, hänen yrityksensä Novaria Consult käytti sitä muun pääoman kanssa erilaisiin rahoitusinvestointeihin. Näiden investointien sisällöstä emme ole koskaan keskenämme puhuneet. Hänen yrityksensä on myös palauttanut tämän lainan kokonaisuudessaan minullle.

Kallakselta kysytään ERR:n haastattelussa, eikö hänen miehensä ikinä kertonut hänen liiketoimintansa kytköksistä Venäjälle.

– Mieheni ja minä emme puhu töistä kotona.

Kansalaiset haluavat vaihtaa pääministerin

Viron oppositiopuolueet ovat vaatineet pääministerin eroa. Kallasta on syytetty muun muassa tekopyhyydestä, koska hän on aiemmin tuominnut kaikenlaisen Venäjälle suuntautuvan liiketoiminnan.

– Hallituksen johtaja, jolla ei ole moraalista pääomaa, on myös turvallisuusriski ja kaventaa kansainvälistä sitoutumistamme määrätietoiseen pakotepolitiikkaan ja lisätukeen Ukrainalle, sanoi Isänmaa-puolueen puheenjohtaja Urmas Reinsalu lauantaina ERR:n mukaan puolueensa kokouksessa.

– Isänmaan viesti on yksiselitteinen: Kaja Kallas joutuu eroamaan, hän jatkoi.

Viron keskustapuolue valmistelee parhaillaan välikysymystä aiheesta, ja virolaiset sanomalehdet ovat vaatineet pääministerin eroa pääkirjoituksissaan.

Lisäksi kansalaisten tuki pääministerille on huvennut skandaalin myötä. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 69 prosenttia virolaisista äänestäjistä on sitä mieltä, että pääministerin pitäisi jättää tehtävänsä.

Toistaiseksi erovaatimuksia ei ole kuultu pääministerin omasta reformipuolueesta. Kallaksen puoluetoveri ja puolustusministeri Hanno Pevkur toteaa Delfi -uutissivustolle, että ”puoluehallitus ei painosta Kaja Kallasta eroamaan”. Kallaksen on hänen mukaansa tehtävä itse päätöksensä.

Pevkurista on jo povattu Kallaksen seuraajaa pääministerinä.

– Tästä aiheesta ei ole yhtään järkevää spekuloida. Kaja on Viron pääministeri ja tekee tätä työtä varmasti suurella sydämellä. Kaikenlaiset spekulaatiot pääministerin vaihdoksesta eivät ole nyt perusteltuja.

Presidentiltä lausunto

Viron presidentti Alar Karis sanoi maanantaina annetussa lausunnossaan, että presidentin ja hallituksen jäsenten yhtenä tehtävänä on ylläpitää Viron sisäistä vakautta ja maan sisä- ja ulkopolitiikan uskottavuutta.

Viron pääministeri ei ole toistaiseksi suostunut antamaan asiasta selvitystä maan parlamentille.

– Hallituksen poliitikkojen tehtävänä on myös vastata kysymyksiin, kun niitä herää. Ja tehdä se parlamentin valiokunnan edessä riippumatta siitä, onko valiokunnan johdossa opposition vai hallituksen edustaja, Karis sanoi Postimees-lehden mukaan.

– Pääministeri on sanonut julkisuudessa, ettei hän suunnittele eroavansa. Hallituksen johtajan seuraavat askeleet osoittavat, kuinka vakavana hän pitää nyt noussutta ongelmaa ja mikä on hänen mielestään oikea ratkaisu Viron valtion kannalta.

Presidentti sanoi, että hallituspuolueilla on tärkeä rooli tilanteen ratkaisussa.