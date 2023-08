Virossa nousi kohu: Pääministerin puolisolla väitetään olevan yrityskytköksiä Venäjälle

Virossa on noussut kohu maan pääministeri Kaja Kallaksen aviomies Arvo Hallikin väitetyistä yrityskytköksistä Venäjälle.

Viron yleisradio ERR:n mukaan pääministerin puolison osittain omistama kuljetusyhtiö Stark Logistics on jatkanut Ukrainan sodan aikana toimituksia Venäjälle.

Yhtiön toimitusjohtaja Kristjan Kraagin mukaan kuljetustoiminta on ollut pienimuotoista, ja sillä on autettu virolaista yritystä, joka on lopettamassa toimintaansa Venäjällä. Kuljetuksista ei hänen mukaansa jää euroakaan Venäjälle.

– Ennen sotaa meille oli tavallista tehdä kuukaudessa 60-70 lähetystä Venäjälle ja Venäjältä. Nyt viikossa on noin yksi tai kaksi lähetystä, jotka kaikki liittyvät yhteen asiakkaaseen eli virolaiseen AS Metaprinttiin, joka on myös julkisesti kertonut tiedotusvälineille tuotantonsa lopettamisprosessista Venäjällä, hän selventää ERR:lle.

Metaprint on yksi Euroopan suurimmista teräsaerosolipakkausten valmistajista. Vuonna 1995 perustetulla virolaisomistajien omistamalla yrityksellä on tehtaita Virossa, Hollannissa ja Venäjällä.

Pääministeri Kaja Kallas on aiemmin sanonut, että Venäjän kanssa ei saa harjoittaa minkäänlaista liiketoimintaa.

Kaja Kallas kiistää, että hänen aviomiehellään olisi yrityskytköksiä Venäjälle.

– ERR julkaisi tänään uutisen, jossa aviomieheeni liittyvä yritys ikään kuin tekisi bisnestä Venäjällä. Haluan korostaa, että miehelläni ei ole yritysasiakkaita Venäjän federaatiossa. Olen edelleen sitä mieltä, että kaikki kauppa ja liiketoiminta Venäjän kanssa on lopetettava niin pitkäksi aikaa, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu, hän kirjoittaa.

– Miehelläni on osakkuus logistiikkayrityksessä. Se on selventänyt, että tämä yritys auttaa lopettamaan yhden virolaisen asiakkaansa tuotantotoimintaa Venäjällä lakien ja pakotteiden mukaisesti, hän jatkaa.