Viron suurimmat lehdet vaativat Kaja Kallaksen eroa

Viron suurimmat päivälehdet Postimees ja Eesti Päevaleht vaativat pääkirjoituksissaan pääministeri Kaja Kallaksen eroa.

Virossa nousi tällä viikolla kohu siitä, että Kallaksen aviomiehen osittain omistama kuljetusyhtiö Stark Logistics on jatkanut Ukrainan sodan aikana toimituksia Venäjälle. Yhtiön mukaan kuljetustoiminta on ollut vähäistä, ja sillä on autettu toimintaansa Venäjällä lopettavaa virolaisyritystä.

Eesti Päevaleht uutisoi torstaina, että Stark Logistics on tienannut sodan aikana lähes puolitoista miljoonaa euroa Venäjän kuljetuksistaan.

Viron pääministeriä on syytetty tekopyhyydestä. Kallas on aiemmin sanonut toistuvasti, että Venäjän kanssa ei saa harjoittaa minkäänlaista liiketoimintaa.

– Kallaksen aika on ohi, Postimees on otsikoinut pääkirjoituksensa.

– Valitettavasti Kaja Kalla ei ole käyttänyt mahdollisuuksia antaa hyviä selityksiä lehdistölle. Päinvastoin, olemme kuulleet tiedotustilaisuudessa tarinan, joka on täynnä loogisia ristiriitoja. Lisäksi pääministeri on sanonut, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, eikä hän ymmärrä mistä häntä syytetään, ja että olisi erittäin kiitollinen, jos joku voisi selittää.