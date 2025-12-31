Viron mukaan vaurioita on viidessä merikaapelissa

Viron oikeus- ja digiministeriö tiedottaa, että rikkeitä on yhteensä viidessä Suomenlahden merikaapelissa.

– Televiestintäyhtiöiltä tulleiden tietojen perusteella on viime päivinä todettu vaurioita neljässä Viroa yhdistävässä merikaapelissa ja yhdessä Hiidenmaata ja manteretta yhdistävässä merikaapelissa.

Ministeriö myös vahvistaa, että Viron kaikki yhteydet on riittävästi taattu muiden meri- ja maakaapelien kautta.

– Tarkalleen vauriot on todettu Viron ja Ruotsin välisessä CITIC:ille kuuluvassa merikaapelissa (28. joulukuuta lähtien), Läänemaan ja Hiidenmaan välisessä Telian merikaapelissa sekä Hiidenmaan ja Ruotsin välisessä Arelionin merikaapelissa kahdessa kohtaa (30. joulukuuta) ja tästä aamusta lähtien yhdessä Viron ja Suomen välisessä Arelionille kuuluvassa merikaapelissa sekä yhdessä Elisalle kuuluvassa merikaapelissa.

Ministeriön mukaan ensimmäisissä tapauksissa vauriot johtuvat todennäköisesti myrskyolosuhteista. Viron ja Suomen välisen kaapelivaurion ”aiheuttajan selvittäminen on käynnissä”.

– Elisa havaitsi tänään aamuvarhaisella kello 5 aikoihin Viron ja Suomen välillä viestintäkaapelin vaurion, joka sijaitsee Viron talousvyöhykkeellä. Vaurion aikana Viron talousvyöhykkeeltä Suomen talousvyöhykkeelle siirtyi laiva, jonka Suomen rajavartiolaitos pysäytti. Suomen poliisi aloitti tapauksesta rikostutkinnan, jossa selvitetään laivan kytköstä vaurioon ja tehdään esitutkinta. Laivalla oli pysäytyshetkellä ankkuri vedessä.

Ministeriö ilmoittaa Viron syyttäjälaitoksen jakavan aktiivisesti tietojaan suomalaiskollegoilleen ja tekevän tiivistä yhteistyötä.

– Suomen esitutkinnan tulosten perusteella päätetään aloitetaan erikseen rikostutkinta myös Suomessa ja muodostetaan suomalaiskollegoiden kanssa yhteinen tutkimusryhmä. Kaapelien omistajat vastaavat korjaustöiden suunnittelusta, jonka aikana selvitetään kaikkien vaurioiden tarkemmat aiheuttajat.

Viron oikeus- ja digiministeri Liisa Pakosta korostaa, että Viron Internet-yhteydet on vahvistettu moninkertaisesti eli joidenkin kaapelien katketessa voidaan käyttää merikaapeleita tai muita Latviaan kulkevia maakaapeleita. Tämä takaa rajat ylittävän Internet-yhteyden ja tietojärjestelmien toimintavarmuuden kaikissa tilanteissa