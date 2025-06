Viron maantie koukkaa hetkeksi Venäjän puolelle – turisteja muistutetaan vaarasta

Viron kaakkoisrajalla on Saatsen saappaana tunnettu kohta, jossa Viron maantie kulkee noin kilometrin Venäjän puolella. Tien voi kulkea ilman viisumia, kunhan ajoneuvo ei pysähdy ja siitä ei jalkauduta.

Paikalliset tuntevat tiukat säännöt, mutta virolaiset rajavartijat ovat yleisradio ERR:n mukaan hädässä turistien kanssa.

Rajavartiostosta kerrotaan, että varsinkin kesäisin moni turisti haluaa pysäyttää autonsa tieosuudella ja ottaa kuvia rajan ylityksestä kertovista kylteistä ja tietä ympäröivistä piikkilanka-aidoista.

Viime vuonna rajavartijat kirjasivat Saatsen saappaassa lähes 40 rikkomusta. Tämä ei kuitenkaan kerro rikkomusten todellista määrää, koska useimmissa tapauksissa sääntöjä rikkova selviää varoituksella ja puhuttelulla.

Poliisi- ja rajavaltiolaitoksen Saatsen rajavartioaseman päällikkö Renet Merdikes varoittaa turisteja vaarasta, jos sääntöjä ei noudateta.

– Täytyy pitää mielessä, että kyseessä on kuitenkin toisen valtion alue, ja me kaikki tiedämme, mikä tuo toinen valtio on, Renet Merdikes viittaa Venäjään.

– On hyvä, kun me reagoimme ja saamme niin sanotusti ihmiset kiinni. Mustempi skenaario on se, että jos ihmiset kävelevät rajan yli ja Venäjän federaation rajavartiosto saa heidät kiinni, niin silloin me emme tiedä tarkalleen, mitä he tekevät näille ihmisille, minne heidät viedään ja kuinka kauan heitä pidetään kiinni. Tätä kannattaa aina ajatella, kun liikkuu Venäjän rajan läheisyydessä, hän toteaa.

Tieosuus jäi Venäjän puolelle Neuvostoliiton hajottua. Sen kautta liikennöinti sallittiin erityisehdoin, koska se on ainoa järkevä reitti alueen kyliin.