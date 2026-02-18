Viron järveltä tehtiin erikoinen havainto

Viron Peipsijärven jäältä löydettiin salakuljettajien käyttämä ilmapallo, kertoo yleisradio ERR.
Ilmapalloon oli kiinnitetty kolme pahvilaatikkoa, jotka sisälsivät noin 30 000 savuketta. Viron poliisi- ja rajavartiolaitoksen mukaan savukkeissa oli Valko-Venäjän verotarrat.
Viron vero- ja tullihallinnon tutkintaosaston johtaja Rain Kuus kertoo, ettei tämä ole ensimmäinen tapaus, jossa asioita salakuljetetaan ilmapallolla Viroon.
– Aiemmissa tapauksissa ne ovat kuitenkin laskeutuneet tänne vahingossa sääolosuhteiden vuoksi, eikä Viro ollut niiden varsinainen määränpää. Analysoimme parhaillaan kaikkia olosuhteita selvittääksemme, lähetettiinkö salakuljetus tällä kertaa tarkoituksella Viroon, Kuus kertoo ERR:lle.
Ilmapallojen liikehdintä on arvaamatonta.
– Se riippuu suurelta osin tuulesta ja muista sääolosuhteista, eikä usein ole mahdollista ennustaa, minne ne laskeutuvat. Tänään Peipsijärveltä löydetyn ilmapallon lentoreittiä tutkitaan yhä, kertoo Meelis Saarepuu Viron poliisi- ja rajavartiolaitokselta.
Savukkeita salakuljettavia ilmapalloja on löydetty viime kuukausina Latviasta, Liettuasta ja Puolasta. Liettuassa ne ovat häirinneet lentoliikennettä Vilnan lentoasemalla, joka sijaitsee vain 30 kilometrin päässä rajasta. Liettua julisti jopa hätätilan ilmapallojen takia.
Liettualaisten viranomaisten mukaan Valko-Venäjän rajavartijat ovat katsoneet salakuljettajien toimintaa läpi sormien. Toimintaa on kuvailtu myös Venäjän ja Valko-Venäjän hybridivaikuttamiseksi.