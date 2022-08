Viron ex-presidentti Amnestylle: Kadun että joskus tuin teitä

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves on pöyristynyt ihmisoikeusjärjestö Amnestyn raportista, jonka mukaan Ukrainan taistelutaktiikat vaarantavat siviilien turvallisuuden.

Useita twiittejä aiheesta jakanut Ilves hämmästelee Amnestyn pääsihteeri Agnes Callamardin väitettä, jonka mukaan järjestö olisi raportin julkaisemisen jälkeen joutunut sosiaalisen median trollien eli häiriköiden hampaisiin. Hän viittaa arvosteluun, jota Amnesty on saanut osakseen.

– Tätä kutsutaan sotapropagandaksi, disinformaatioksi, vääräksi informaatioksi. Tämä ei horjuta puolueettomuuttamme eikä muuta tosiasioita, Callamard tviittaa.

Viron ex-presidentti tyrmää pääsihteerin näkemyksen.

– Kyse ei ole sotapropagandasta tai disinformaatiosta, kun maailman toiseksi suurin armeija hyökkää itseään paljon pienempään maahan sekä raiskaa, kiduttaa ja tappaa siviilejä umpimähkäisesti, ja epätoivoinen uhri yrittää puolustaa itseään. Olette häpeäpilkku. Kadun sitä, että joskus tuin teitä, Ilves tviittaa.

It's not "war propaganda", it's not disinformation when the second largest military in the world invades a far smaller country, rapes, tortures and kills civilians indiscriminately and the desperate victim tries to defend itself.

You are a disgrace. I regret ever supporting you. https://t.co/zlCjqwD9Lm

— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) August 5, 2022