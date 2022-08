Tyrmäys Amnestyn Ukraina-raportille – ”olen raivoissani”

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn tuore raportti Ukrainasta tyrmistyttää.

– Olen raivoissani, sanoi Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba Kyiv Postin mukaan videoviestissään.

Amnesty syyttää Ukrainaa siviilien turvallisuuden vaarantamisesta. Järjestön mukaan Ukraina on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja sodankäynnin sääntöjä perustamalla sotilastukikohtia asuinalueille sekä kouluihin ja sairaaloihin.

Kuleban mukaan ihmisoikeusjärjestö luo valheellista kuvaa sodasta.

– Amnesty ei yritä löytää ja tuoda totuuttaa maailmalle, vaan he luovat tasapuolisuusharhaa rikollisen ja hänen uhrinsa välille.

Hän kiistää, että Ukraina rikkoisi kansainvälisiä lakeja maataan puolustaessaan. Venäjä sen sijaan hänen mukaansa tappaa jatkuvasti siviilejä ja tuhoaa kaupunkeja Ukrainassa.

Venäläinen shakkilegenda ja oppositiovaikuttaja Garri Kasparov on pöyristynyt Amnestyn raportista.

– Säälittävää. Amnesty International voi mennä helvettiin tämän roskansa kanssa. Tai he voivat mennä Ukrainaan, jota Vladimir Putinin sota yrittää muuttaa helvetiksi, hän tviittaa ja toteaa raportin mukailevan Kremlin propagandaa.

Syyllinen siviilien tappamiseen hänen mukaansa on Venäjä eikä Ukrainan puolustusvoimien joukkojen sijainti.

– Ukrainalaiset taistelevat henkensä, maansa ja vapautensa puolesta. Heitä murhataan päivittäin koteihinsa venäläisillä ohjuksilla ja pommeilla.

Ukrainians are fighting for their lives, their land, their freedom. They are being murdered daily in their homes by Russian missiles and bombs. Not because of where their defensive forces are, but because Putin uses civilian slaughter as a weapon of terror.

— Garry Kasparov (@Kasparov63) August 4, 2022