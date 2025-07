Virolta tiukka linjaus uusista pakotteista

Viro saattaa estää Euroopan unionin 18. pakotepaketin Venäjää vastaan, jos se ei sisällä venäläisöljyn hintakaton kiristystä, kertoo yleisradio ERR.

– Meillä on hyvin selkeä kanta, että öljyn hintakaton alentamisen on sisällyttävä tähän pakettiin. Meillä on tästä erittäin vahva kanta, sanoo Viron ulkoministeri Margus Tsahkna ERR:lle.

EU-komissio on ehdottanut venäläisen raakaöljyn hintakaton alentamista nykyisestä 60 dollarista 45 dollariin barrelilta. Välimeren maissa on kuitenkin ollut halukkuutta poistaa kiristys uudesta pakotepaketista.

Ulkoministerin mukaan Viron kanta on hyväksyä Euroopan komission ehdottama pakotepaketti alkuperäisessä muodossaan, eikä sitä Tsahknan mukaan saa vesittää.

Viron ulkoministeri muistutti, että nykyinen 60 dollarin hintakatto on ollut voimassa kaksi vuotta. Sitä ole laskettu, koska länsimaiden suurvallat eivät ole tukeneet tällaista toimenpidettä. Nyt on kuitenkin ilmennyt merkkejä siitä, että myös G7-maat ovat valmiita laskemaan Venäjän öljylle asetettua hintakattoa entisestään. Lisäksi viime päivinä Yhdysvalloista on tullut signaaleja valmiudesta painostaa hyökkäyssotaa käyvää Venäjää.

Euroopan unionin ulkopoliittiset päätökset edellyttävät kaikkien jäsenvaltioiden suostumusta, joten käytännössä Viro voi kaataa uuden pakotepaketin. Viron ulkoministeri toivoo, että Euroopan unionin isot valtiot tukevat Viron kantaa öljyn hintakaton kiristyksestä.

Hintakatto tarkoittaa sitä, että venäläistä öljyä voidaan kuljettaa länsimaisilla aluksilla myyntiin vain, jos sen barrelihinta on alle hintakaton. Tavoitteena hillitä Venäjän öljystä saamia tuloja.