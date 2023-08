Virolaisupseeri: Venäjän läpimurtoa ei ole näkyvissä

Vaikka Ukrainan vastahyökkäys on edennyt hitaasti, ei Venäjän sotilaallista läpimurtoa ole näkyvissä. Näin arvioi eversti Mart Vendla Viron puolustusministeriön katsauksessa perjantaina. Asiasta uutisoi ERR.

Tällä hetkellä Venäjän joukot pyrkivät iskemään lähinnä Kupjansk-Svatovo-Kreminna-akselilla, Bahmutin alueella ja Donetsk-Avdijivka-akselilla, Vendla toteaa. Venäläisten onnistumisia hän luonnehtii ”minimaalisiksi”. Venäjä ei lähitulevaisuudessa tule saavuttamaan sotilaallista läpimurtoa ja murtautumaan Ukrainan linjojen läpi, Vendla uskoo.

– Siksi he pyrkivät nyt iskemään Ukrainan talouteen ja siviilikohteisiin ohjuksin ja lennokein.

Ukraina on iskenyt Venäjän huoltoreittien kannalta keskeisiin logistisiin kohteisiin isketty onnistuneesti, vaikka vastahyökkäys ei toistaiseksi ole murtautunut venäläisten puolustuslinjojen läpi, Vendla toteaa. Hän muistuttaa muun muassa Venäjän kannalta tärkeän Krimin sillan korjaustöiden olevan yhä kesken.

Vendla kommentoi myös pahamaineisen Wagner-ryhmän siirtymistä Valko-Venäjälle. Wagnerin mahdolliset suunnitelmat ovat herättäneet huolta Valko-Venäjän naapureissa.

– Sotilaiden määrä Valko-Venäjällä on kasvussa, arviolta 5000 sotilasta on siirtynyt sinne. Wagnerilla ei ole raskasta kalustoa tai aseistusta Valko-Venäjällä, joten tavanomainen sotilaallinen hyökkäys naapurimaihin on erittäin epätodennäköinen, Vendla sanoo.

Wagner on todennäköisesti ryhtynyt rakentamaan Valko-Venäjälle uutta harjoitusleiriä, ja tämä viittaa yksityisarmeijan aikovan jäädä Valko-Venäjälle pidemmäksi aikaa, Vendla arvioi.