Virolaiskenraali: Vladimir Putinille pitää kertoa totuus

Viron 101-jäsenisen parlamentin 85 kansanedustajaa allekirjoittivat tiistaina julkilausuman, jossa vaaditaan Venäjän hallinnon julistamista virallisesti terroristihallinnoksi.

– Tukeaksemme Ukrainan parlamentin kehotusta maille ja kansainvälisille järjestöille, riigikogu (parlamentti) julistaa Venäjän hallinnon terroristihallinnoksi ja Venäjän federaation terrorismia tukevaksi valtioksi, jonka toimintaa vastustettava yhdessä. Riigikogu kehottaa kansainvälistä yhteisöä hyväksymään vastaavanlaisia julistuksia, luonnoksessa lukee.

Viron puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali ja nykyinen kansanedustaja Ants Laaneots toteaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putinille pitää kertoa totuus siitä, että hän on terroristi.

– Miten Putinin verisiä tekoja voisi nyt vain seurata sivusta? Hän tappaa siviilejä, tuhoaa siviili-infrastruktuuria ja valehtelee räikeästi. Hän tappaa naisia, lapsista tulee orpoja. Tekeekö ihminen tällaista? Hän on todellinen terroristi. Siksi on välttämätöntä tehdä hänelle selväksi se, kuka hän on, Laaneots kommentoi Delfi -uutissivustolle.

Hän uskoo, että myös muut maat julistavat aikanaan Venäjän terroristivaltioksi.

– Se on tehtävä Venäjän tällä viikolla Ukrainassa tekemien terrori-iskujen jälkeen. Venäläisiä tavallisia ihmisiä ei pidä tunnustaa rikolliseksi, varjon ei pitäisi laskea kaikkien päälle. Venäjää hallitsevat ovat kuitenkin yksiselitteisesti rikollisia ja terroristeja.

Virolaiskenraali toteaa, että presidentti Putin ei välitä edes omasta kansastaan.

– Venäjän imperiumissa koko väestö jaettiin kahteen osaan: herroihin ja maaorjiin. Nyt Putin osoittaa sen hyvin selvästi. Venäläiset ovat hänen orjiaan, joita hän komentaa parhaaksi katsomallaan tavalla, hän sanoo.

– Hänen toiminnassaan ei ole logiikkaa. Sanotaan, että hän on mielisairas, ja tämä on todennäköisesti lähellä totuutta. Häntä on jopa epämiellyttävää katsella ja kuunnella, hän on epänormaali ihminen.