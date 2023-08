Virolaiseverstin mukaan kummallakaan sodan osapuolella ei ole selkeää ylivoimaa

Etulinja Ukrainan sodassa ei ole merkittävästi muuttunut tämän viikon aikana, katsoo virolainen eversti Tarmo Kundla Viron yleisradio ERR:ssä. Kundla toimii Viron puolustusvoimien operaatio-osaston päällikkönä.

Kundla kuvaa Ukrainan sotaa näännytyssodaksi ja katsoo, että kummallakaan osapuolella ei ole tässä vaiheessa selkeää etulyöntiasemaa.

Kuluvan viikon aikana Venäjän kerrotaan suorittaneen päivittäin 30-40 hyökkäystä.

Kundlan mukaan aloitteet ovat kuitenkin Ukrainalla, joka on pyrkinyt suorittamaan monenlaisia hyökkäyksiä muun muassa väijytyksiä Dnepr-joen yli Hersonissa ja jalkaväen hyökkäyksiä Bakhmutiin. Kundlan mukaan tällaiset hyökkäykset on suunniteltava hyvin.

– Puolustuslinjat on kaapattava uudelleen, ja tämä on erittäin, erittäin vaikea tehtävä, Kundla sanoo.

Venäjä on muuttanut valtaamiaan alueita puolustuskeskuksiksi, jonka lisäksi vahvoja puolustuslinjoja on suurimpien valtateiden varsilla. Liikenne- ja maatalousinfrastruktuurin viereen on myös perustettu logistiikkatukikohtia ja erilaisia rakennuksia on muutettu asutuksiksi sotilaille.

Kundla katsoo, että nopeaa päätöstä Ukrainan vastahyökkäykselle ei ole odotettavissa, vaikka Ukrainan asevoimilla onkin pieni aloite-etu.

Eri rintamien suhteilla voi myös olla vaikutus lopputulokseen.

– Se, mitä Koillis-Ukrainassa tapahtuu, voi määrittää onnistumisen tai epäonnistumisen etelässä ja päinvastoin, Kundla sanoo.