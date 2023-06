Viro vahvistaa rajaansa

Viron pääministerin Kaja Kallaksen mukaan Viro seuraa tiiviisti Venäjän tilanteen kehittymistä ja vaihtaa tietoja Nato-liittolaisten kanssa.

Hän tiedottaa asiasta Twitter-tilillään.

– Voin vakuuttaa, ettei maallemme ole suoraa uhkaa.

Kallaksen mukaan Viro on tehostanut rajaturvallisuutta. Virolaisia myös kehotetaan olemaan matkustamatta mihinkään Venäjälle.

Venäläisen palkka-armeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on ajautunut avoimeen kapinaan Venäjän hallinnon ja asevoimien kanssa. Venäjän presidentti Vladimir Putin piti lauantaina Venäjän televisiossa näytetyn puheen, jossa kuvasi Wagner-joukkojen kapinaa ”selkäänpuukotukseksi”.

Estonia is closely following the development of the situation in Russia and exchanging information with allies.

I can assure that there is no direct threat to our country.

Border security has been strengthened. I also urge our people not to travel to any part of Russia.

