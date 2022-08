Viro rajoittaa venäläisten pääsyä maahan

Viro kieltää maahan pääsyn niiltä venäläisiltä, joilla on virolaisten myöntämä Schengen-alueen viisumi. Asiasta kertoo maan yleisradioyhtiö ERR.

Hallitus ilmoitti uusista pakotteista torstaina 11. elokuuta. Uudet rajoitteet eivät kosketa vakituisesti maassa asuvia ja astuvat voimaan viikon päästä 18. elokuuta.

– Tämä pakote tarkoittaa, että viisumit pysyvät voimassa, mutta viisumin haltijoille määrätään seuraamuksia Viroon saapuessaan eli he eivät pääse Viroon, sanoi ulkoministeri Urmas Reinsalu tiedotustilaisuudessa.

Päätös ei kosketa niitä Venäjän kansalaisia, joilla on muiden EU:n jäsenmaiden myöntämä viisumi. Reinsalun mukaan tämä asia otetaan EU:n kanssa esille myöhemmin tämän kuun aikana. Reinsalu on todennut jo aiemmin, että venäläisille pitäisi määrätä koko Schengen-alueen kattava viisumikielto. Viro keskeytti viisumien myöntämisen venäläisille opiskelijoille heinäkuussa.

Rajoitteet eivät kosketa myöskään Venäjän suurlähetystön työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään Virossa. Muita rajoitteiden ulkopuolella olevia ryhmiä ovat lähisukulaistensa luona vierailevat ihmiset, humanitaarisista syistä maahan tulevat ja EU:n lainsäädännön mukaisen vapauden liikkuvuuden piirissä olevat.

🇪🇪 has decided to no longer accept people from Russia, who are #Schengen visa holders that has been granted by 🇪🇪, to enter the country. I call on other governments to follow such steps.

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 11, 2022