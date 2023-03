Viro kertoo kouluttaneensa 600 ukrainalaista sotilasta

Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo The Kyiv Independent -lehdelle, että Viro on kouluttanut tähän mennessä jo 600 ukrainalaista jalkaväen sotilasta.

– Sen lisäksi on (koulutettu) lääkintämiehiä, tarkka-ampujia ja monia muita. En voi kertoa tätä tarkemmin, Pevkur kertoo.

The Kyiv Independent nostaa esille, että Viro on Ukrainan suurin tukija bruttokansantuotteeseen suhtautettuna. Lehti kysyy ministeriltä, miksi Viro on ollut eturintamassa tukemassa Ukrainaa?

– Voisin myös kysyä, miksi muut eivät tee yhtä paljon kuin virolaiset. Me kaikki ymmärrämme, että Ukraina ei taistele vain itsensä ja Ukrainan kansan puolesta. He taistelevat vapaan maailman ja sääntöihin perustuvan maailman puolesta. Siksi meidän autettava Ukrainaa niin paljon kuin pystymme. Tietenkin tiedämme, että Ukraina tarvitsee tuota apua kipeästi, puolustusministeri vastaa.

Hänen mukaansa tukea Ukrainalle pitää lisätä.

Pevkur huomauttaa, että Venäjän armeija ei ole muuttunut sataan vuoteen.

– Ensimmäisen maailmansodan ja toisen maailmansodan aikana he käyttivät samaa taktiikkaa, johon lukeutuvat käsittämättömät julmuudet ja sotarikokset. He raiskaavat lapsia, he tappavat siviilejä.