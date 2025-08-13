Viro karkottaa venäläisen diplomaatin: Vehkeili valtiota vastaan

Viro karkottaa Venäjän suurlähetystön ensimmäisen lähetystösihteerin. Viron ulkoministeriön mukaan lähetystösihteeri on osallistunut Viron-vastaiseen toimintaan ja pyrkinyt vaikuttamaan yhteiskuntaan hajauttavasti.

Ulkoministeriö kutsui keskiviikkona kuultavaksi Venäjän suurlähetystön asiainhoitajan Lenar Salimullinin ja luovutti hänelle nootin, jossa todetaan, että Venäjän suurlähetystön ensimmäinen lähetystösihteeri on julistettu ei-toivotuksi henkilöksi ja diplomaatin on poistuttava Virosta.

— Kyseinen diplomaatti on osallistunut suoraan ja aktiivisesti Viron perustuslaillisen järjestyksen ja oikeusjärjestelmän heikentämiseen ja Viron yhteiskunnan hajaannukseen, myötävaikuttaen valtiota vastaan tehtyihin rikoksiin, mukaan lukien useisiin pakoterikkomuksiin, Viron ulkoministeri Margus Tsahkna kommentoi lehdistötiedotteessa.

— Tähän mennessä yksi Viron tasavallan kansalainen on tuomittu näistä rikoksista. Venäjän suurlähetystön jatkuva puuttuminen Viron sisäisiin asioihin on lopetettava, ja diplomaatin karkottaminen on viesti siitä, että Viro ei salli vieraan valtion koordinoimaa ja järjestämää toimintaa alueellaan.

Ulkoministeriö korosti, että Viron toimenpide on Wienin diplomaattisten suhteiden yleissopimuksen 9. artiklan mukainen, jonka mukaan isäntämaa voi milloin tahansa perustelematta päätöstään ilmoittaa lähettäjämaalle, että edustuston diplomaattisen henkilökunnan työntekijä on ei-toivottu henkilö.

Viro yleisradioyhtiö ERR:n mukaan Viro on aiemminkin karkottanut venäläisiä diplomaatteja, jotka ovat olleet maassa ensimmäisen lähetystösihteerin tehtävällä. Vuonna 2004 Venäjän suurlähetystön ensimmäinen sihteeri Jevgeni Golubkin joutui poistumaan maasta. Viron turvallisuuspoliisi Kapon mukaan Golubkin oli Venäjän ulkomaantiedustelupalvelun (SVR) poliittisen tiedustelun upseeri majurin arvolla.

Ensimmäinen lähetystösihteeri on lähetystön sisäisessä hierarkiassa keskijohtoa. Yleensä ensimmäisen lähetystösihteerin tehtävää hoitaa kokenut diplomaatti, joka on jonkin asiakokonaisuuden asiantuntija.

Viron ulkoministeriö ja yleisradioyhtiö ERR eivät ole venäläisten uutissivustojen tapaan julkaisseet karkotettavan diplomaatin nimeä. ERR kysyi asiasta Viron ulkoministeriöltä, sillä ulkoministeriön sivuilla Venäjän lähetystössä on kolme ihmistä ensimmäisen lähetystösihteerin tittelillä. Ministeriön tiedottaja sanoi, ettei hän voi kertoa karkotettavan nimeä.