Viro esittelee uutta asetta: ”Sininen keihäs” tuhoaa kuvassa venäläisen näköisiä laivoja

Viron puolustusministeriö kertoo virallisella tilillään X-palvelussa Blue Spear -ohjusten (suom. sininen keihäs) käyttöön ottamisesta.

– Viro on parantanut merkittävästi puolustuskykyään Blue Spear -meritorjuntaohjusjärjestelmillä, viestissä todetaan.

Aseen kantaman sanotaan kattavan lähes koko Itämeren alueen.

Päivityksen saatteena on kuva, jossa kerrataan Viron puolustusvoimien kykyjä Itämeren alueella. Kartalla on kuvattu Blue Spearin 290 kilometrin kantama mitattuna Viron maarajoilta. Kartalle on merkitty Venäjältä Pietari, joka jää aseen kantaman sisään.

Huomio kiinnittyy myös kuvassa sotalaivoihin, joihin ohjusten näytetään iskevän. Ne näyttäisivät kuvastavan venäläisiä aluksia. Esimerkiksi kuvan vasemmassa laidassa on mitä ilmeisimmin Venäjän ainoan lentotukialuksen Admiral Kuznetsovin helposti tunnistettava siluetti Ruotsin Gotlannin eteläpuolella. Suomenlahdella näytetään taas alusta, joka vaikuttaisi olevan profiilinsa perusteella Steregushtshi–luokan korvetti. Hangon kohdalla kuvataan vielä miinoihin osuvaa sukellusvenettä.

Viro osti ensimmäisenä maana Israelin IAI:n ja Singaporen ST Engineeringin yhdessä kehittämän Blue Spear -ohjusjärjestelmän vuonna 2022. Ohjus kuuluu samaan tuoteperheeseen Suomenkin hankkimien Gabriel-meritorjuntaohjusten kanssa. Blue Spear soveltuu niin maa- kuin merimaalienkin tuhoamiseen.

