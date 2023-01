Viro aikoo antaa jäädytetyt Venäjän rahat Ukrainalle

Ulkoministeri Urmas Reinsalun mukaan Viro aikoo käyttää Venäjältä takavarikoidut varat Ukrainan tukemiseksi. Ministeri kertoo asiasta virolaisen Postimees-lehden haastattelussa.

Euroopan unioni on jäädyttänyt yhteensä 17 miljardin euron arvosta venäläisten omaisuutta ja Venäjän keskuspankin valuuttavarantoja 300 miljardin euron edestä.

Jäsenmaat ovat antaneet EU-komission tehtäväksi luoda sellainen oikeudellinen järjestelmä, jonka avulla nämä varat voitaisiin käyttää Ukrainan auttamiseksi.

– Näin keskustelimme hallituksessa ja päätimme, että käynnistämme rinnakkaisen juridisen rakenteen luomisen, jonka avulla voimme käyttää nämä rahat, Reinsalu sanoo.

Oikeus- ja ulkoministeriölle annettiin tehtäväksi käsitellä asian juridinen puoli kuukaudessa. Reinsalun mukaan Viron päätös olisi tärkeä ennakkotapaus kansainvälisen oikeuden kannalta.

