Viritetty mopo on jo lähes maan tapa, vanhemmat väistävät vastuutaan

Poliisi valvoi mopoilevien nuorten kulkupelejä ja ajotapaa ympäri maan. Yli kolmasosa tarkastetuista mopoista oli viritettyjä, selviää Liikenneturvan seurannasta.

Osa mopoista kulki niin kovaa, että niiden ajoneuvoluokka muuttui moottoripyöräksi.

– Huolestuttavaa, miten moni nuori suhtautui välinpitämättömästi virittämisen vaaroihin. Voidaan jopa sanoa, että virittäminen on jo lähes maan tapa, sanoo poliisitarkastaja Heikki Kallio tiedotteessa.

Virittäminen ei ollut ainoa haaste mopojen kunnossa. Muita teknisiä puutteita löytyi yli puolesta (56 prosenttia) mopoista: takavalo ei toiminut tai puuttui kokonaan, jarrut eivät toimineet, renkaat olivat sileät tai peilit puuttuivat.

– Jokainen ymmärtää, että jarrut ja renkaat ovat oleellinen osa ajamisen turvallisuutta. Huonoihin jarruihin kun yhdistetään liian kova nopeus, niin menopeli on hengenvaarallinen, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Erkka Savolainen.

Vanhemman asenteet ja esimerkki vaikuttavat nuoreen, vaikka nuori ei sitä itse myöntäisikään. Tämä huomattiin myös valvonnan yhteydessä, sillä osa vanhemmista oli erimielisiä poliisin antamien sakkojen kanssa.

– Erityisesti kun puhutaan alaikäisistä, on tärkeää varmistaa se, että ajoneuvo on laillinen ja turvallinen. Vaikka nuori itse huolehtii mopon kunnosta, vanhemmat eivät voi unohtaa vastuutaan. Puuttuminen on myös nuoresta välittämistä, Kallio kannustaa.

Suuri osa nuorista (86 prosenttia) oli kiinnittänyt kypäränsä oikein eli remmi oli kiinni napakasti.

– Tämä oli hieno huomata, koska kypärä on mopoilijan tärkein turvavaruste. Valtaosa mopoilijoiden vakavista vammoista kohdistuu päähän. Kypärän remmi on aina kiinnitettävä napakasti. Auki jätetty tai löysästi kiinnitetty kypärä saattaa törmäyksessä lähteä päästä, Savolainen muistuttaa.

Viidesosalla (22 prosenttia) oli kypärän lisäksi muitakin suojavarusteita, kuten hanskat tai ajolasit. Ajoasuksi kannattaa valita tukevat vaatteet. Ajovarusteiden tärkein tehtävä on suojata onnettomuuden sattuessa, joten niiden pitää ottaa iskut vastaan ja kestää hankausta.

Poliisi valvoi mopoilevia nuoria 9.-24. toukokuuta 2025. Valvontoja järjestettiin ympäri Suomen. Liikenneturva kirjasi ylös valvontojen tietoja niillä paikkakunnilla, joissa oli poliisin mukana. Liikenneturvan tietojen mukaan mopoja tarkastettiin 131.