Viranomainen varoittaa: Uiminen Itämeressä voi aiheuttaa vakavan infektion

Pitkään jatkunut hellejakso on lisännyt Suomen rannikkoalueilla riskiä saada merivedestä Vibrio-suvun bakteerin aiheuttama infektio, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n mukaan etenkin heidän kannattaa välttää meressä uimista, joiden elimistön vastustuskyky on alentunut. Kehotus koskettaa etenkin heitä, joilla on ihorikkoja tai muita haavaumia.

THL:n mukaan vibrioita esiintyy Itämeren kaltaisessa suolapitoisessa murtovedessä jonkin verran normaalistikin, mutta pintaveden pysyessä pidempään lämpimänä niiden määrä voi kasvaa erittäin suureksi. Makeassa vedessä, kuten sisämaan järvissä ja joissa, niitä ei esiinny. Uimavesivälitteisessä vibrioosissa ei ole kyse kolerasta.

Tartuntatautirekisteriin on heinäkuussa ilmoitettu neljä vakavaa vibrioositapausta, joissa bakteeria on löytynyt veriviljelyssä. Tautitapaukset ovat aiheuttaneet V. cholerae ja V. vulnificus -bakteerilajit. Tartunnat ovat peräisin Etelä- ja Lounais-Suomen rannikkoalueilta. Tartunta on kaikissa neljässä tapauksessa saatu todennäköisesti ihorikon kautta uidessa.

Vakavia vibrioositapauksia on esiintynyt runsaammin myös aiempina hellekesinä vuosina 2014, 2018 ja 2021.

Tartunta saadaan yleensä uimisen yhteydessä ihohaavan tai muun ihorikon kautta. Uimista seuraa tällöin paikallinen ihotulehdus. Paikallinen ihotulehdus voi vaatia antibioottihoidon. Jos vastustuskyky on alentunut, tulehdus voi edetä nopeasti ja bakteeri voi päätyä verenkiertoon aiheuttaen vaikean, jopa henkeä uhkaavan yleisinfektion.

Uimareilla voi esiintyä myös vibrioiden aiheuttamaa korvatulehdusta tai eriasteisia vatsataudin oireita, jos bakteereita runsaasti sisältävää merivettä sattuu nielaisemaan. Vibrion aiheuttaman vatsataudin oireet voivat kestää tunneista useisiin päiviin.

Tällä hetkellä vibrioosiriski on kohonnut rannikolla erityisesti Pohjois-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, itäisen Uudenmaan, Helsingin sekä Kymenlaakson alueilla. Muilla Suomen rannikkoalueilla riski on keskitasoa.

Kaikki ihmisillä todetut Vibrio cholerae -bakteerikannat ja verestä eristetyt muut vibriot tulevat THL:ään jatkotutkimusta varten. Kuntien ympäristöterveydenhuolto voi tarvittaessa myös tutkia uimavesistä vibriobakteerien pitoisuutta.

THL:n mukaan vibrioosiriski on kohonnut niin kauan, kun meriveden pintalämpötila säilyy korkeana.

