Viranomainen hämmästyi: Näin huonosti osa retkeilijöistä varautuu vaelluksille

Lapin pelastuslaitos on huomannut räikeitä puutteita retkeilijöiden omatoimisessa varautumisessa. Pelastuslaitos kehottaa varautumaan varusterikkoihin, sairastumiseen ja loukkaantumiseen jo vaelluksen suunnitteluvaiheessa.

Viiden hengen seurue on lähtenyt retkelle Lapin erämaahan. Yhdeltä seurueen jäseneltä irtosi kengänpohja. Seurue soitti hätäkeskukseen.

Esimerkki on tositilanne tältä kesältä Lapista. Lapin pelastuslaitos on huomannut räikeitä puutteita retkeilijöiden omatoimisessa varautumisessa. Pelastuslain mukaan jokaisella on velvollisuus varautua onnettomuuksiin ja pelastuslaitos auttaa kiireellisissä hätätilanteissa. Syksyn retkeily- ja metsästyskausi on käynnistynyt Lapissa ja pelastuslaitos toivoo retkeilijöiltä parempaa varautumista.

Lopulta esimerkin seurueen kanssa saatiin neuvoteltua, että he tilaavat ja maksavat helikopterikyydin yksityiseltä palveluntarjoajalta.

–Varusterikkoihin tulee varautua esimerkiksi ilmastointiteipillä, muovipusseilla ja rautalangalla. Neuvokkuudella ja sisukkuudella pärjää pitkälle. Osa retkeilyn viehätystä on se, että se ei ole aina miellyttävää, muistuttaa päivystävä palomestari Jukka Huttunen Lapin pelastuslaitokselta tiedotteessa.

Retkeilyseurue on lähtenyt vaellukselle. Ennen vaellusta seurueella on ollut tiedossa, että yhden seurueen jäsenen jalat kipeytyvät kävelystä normaalistikin. Vaellukselle on silti lähdetty ja jalat ovat kipeytyneet erämaassa. Seurue soitti hätäkeskukseen.

– Tavanomaista on myös se, että pelastuslaitos on soitettu hätiin vaellukselle rakkojen vuoksi. Näissä tilanteissa pelastuslaitos tarjoaa retkeilijälle itsehoito-ohjeita, mutta tärkeintä olisi, että retkeilijä olisi varautunut rakkoihin jo ennakkoon, Huttunen kertoo.

Lapin pelastuslaitos kehottaa ennen vaellusta arvioimaan oman kunnon realistisesti. Ilman riittävää pohjakuntoa tehdyt vaellukset altistavat onnettomuuksille. Retkeilijällä tulee olla varasuunnitelmia reittien ja vaelluksen keston osalta. Varaa retkisuunnitelmaasi ylimääräisiä päiviä sen varalle, että voimasi loppuvat tai sairastut.

Retkellä sairastuminen ei automaattisesti ole hätätilanne, vaan retkeilijän tulee olla varautunut hätämajoitteella, ylimääräisellä nesteellä sekä ravinnolla ja lääkkeillä. Suunnittele myös, miten pääset helpoiten pois erämaasta, jos joudut keskeyttämään vaelluksen.

– Ennen vaellusta on tärkeää tehdä evakuointisuunnitelma ja selvittää vaelluskohteen alueelta mahdolliset yritykset, joilta voi tiedustella kyytiä pois kiireettömissä tilanteissa, jos vaelluksen joutuu keskeyttämään, Huttunen kehottaa.

Moni hätäkeskukseen soittanut yllättyy, että pelastuslaitoksella voi kestää tunteja päästä kohteeseen Lapin erämaassa. Joissakin tapauksissa pelastaminen voidaan aloittaa vasta aamun valjetessa tai sään parantuessa pelastajien työturvallisuuden varmistamiseksi. Maastopelastustehtävät vaativat myös hyvää etukäteissuunnittelua ja paikallistuntemusta.

Kiireellisissä hätätilanteissa pelastajat pääsevät nopeimmin kohteeseen virka-apuna saadulla helikopterilla, mutta niiden käyttöä rajoittaa esimerkiksi säätilanne ja muut päällekkäiset tehtävät. Yleensä pelastettavat haetaan maastosta mönkijällä tai moottorikelkalla pelastuslaitoksen omalla kalustolla.

– Pelastuslaitos voi kehottaa avuntarvitsijaa ottamaan yhteyttä yksityisiin palveluntarjoajiin, jos se katsoo, että avuntarvitsijalla ei ole kiireellinen hätätilanne, Huttunen huomauttaa.

LUE MYÖS:

Sairastuitko lomalla? Näissä tilanteissa edes vakuutuksesta ei ole apua