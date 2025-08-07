Ville Kaunisto: Suomi nousee vain työllä ja yrittämisellä

Suomen merkittävimmän vientialan edustaja Teknologiateollisuus kertoi positiivisista talouden näkymistä loppuvuodelle. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä artikkelissa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan syksyn budjettiriihessä on pidettävä huolta Suomen houkuttelevuudesta investointikohteena.

Kaunisto muistuttaa, että hallitus on määrätietoisesti luonut pohjaa kestävälle talouskasvulle keventämällä työn ja yrittämisen verotusta, sujuvoittamalla luvitusprosesseja ja tekemällä tärkeät työmarkkinauudistukset.

– Monesta suunnasta kuuluu nyt, että talouskasvu voi yllättää positiivisesti. Hallitus on tehnyt kovan työn viimeisen kahden vuoden aikana, jotta työmarkkinat, byrokratia ja verotus tukisivat paremmin yritystoimintaa. Vain työllä, yrittämisellä ja investoinneilla Suomi nousee, Kaunisto toteaa.

Syyskuun alussa käytävässä budjettiriihessä on Kauniston mukaan tärkeää jatkaa talouskasvua tukevaa politiikkaa.

– Budjettiriihessä etsitään lisää keinoja velkasuhteen vakauttamiseksi, ja se on välttämätöntä. Samalla meidän tulee jatkaa Suomen kilpailukyvystä ja talouskasvun edellytyksistä huolehtimista. Suomeen on suunnitteilla historiallinen määrä puhtaan siirtymän investointeja, jotka toteutuessaan luovat uusia työpaikkoja ja verotuloja. Jo päätetyt toimet on vietävä maaliin ja kasvua heikentäviä toimia syytä välttää, Kaunisto päättää.

Tullien vaikutus jäi pelättyä pienemmäksi

Teknologiateollisuus odottaa kysynnän piristyvän, kertoi järjestö toisen vuosineljänneksen talousnäkymiä koskevassa tiedotustilaisuudessaan. Järjestön heinäkuun aikana tekemän tilauskanta- ja henkilöstötiedustelun perusteella jäsenyritykset ovat kyenneet luovimaan pitkään jatkuneessa epävarmassa tilanteessa kohtuullisen hyvin.

Talouden kehityksen ja investointien johtaja Petteri Rautaporras kertoi, että toinen vuosineljännes on mennyt taloudessa odotettua paremmin. Tullit ja epävarmuus eivät ole vaikuttaneet Yhdysvaltojen ja Euroopan talouteen niin negatiivisesti, kuin alkuvuodesta pelättiin. Bruttokansantuote kasvoi Atlantin molemmilla puolilla.

Rautaporras huomauttaakin, ettei indikaattoreista oikeastaan edes huomaa, että käynnissä olisi globaali kaupankäynnin häiriö. Toisaalta kasvu jäänee alemmalle tasolle, kuin missä se olisi ollut ilman tulleja.

Euroopassa kasvu on ollut Yhdysvaltoja maltillisempaa, mutta alhossa olleessa teollisuudessa on jo näkymiä paremmasta. Euroopassa kasvua vauhdittavat nyt poliittinen yhteisymmärrys tulleista sekä kevyet rahoitusolot.

– Yhdysvaltojen ja EU:n välistä tuontitullisopimusta ei voi hyvällä tahdollakaan kutsua hyväksi Suomen vientiteollisuuden kannalta, mutta poliittinen yhteisymmärrys kaupankäynnin ehdoista vähentää epävarmuutta yrityksissä, Rautaporras sanoo.