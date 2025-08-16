Ville Kaunisto: SDP:n resepti sama vanha – lisää valtiota ja vähemmän markkinoita

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto arvostelee tiedotteessaan SDP:n esitystä miljardin euron valtion kasvurahastosta Tesin alle vuoteen 2030 mennessä. Kauniston mukaan Petteri Orpon hallitus on jo päättänyt vastaavista toimista ja toteuttaa lisäksi laajemman kasvurahoituspaketin.

Kaunisto muistuttaa, että kevään 2024 kehysriihessä hallitus päätti lisätä Tesin suorasijoituksia 100 miljoonalla eurolla vuosittain kasvurahoituksen vahvistamiseksi. Hänen mukaansa kotimainen ankkuriomistaja on usein edellytys ulkomaisten sijoittajien houkuttelemiseksi.

– Viime kevään kasvuriihestä saatiin lisäksi uusia toimia, joilla rahoitusmarkkinoita sujuvoitetaan myös ilman valtion väliintuloa, Kaunisto toteaa.

Hallitus päätti pidentää tappioiden vähennysajan 25 vuoteen, luoda kansainvälisiä standardeja vastaavat yhteisömuotoiset rahastorakenteet, toimeenpanna ELTIF-rahastot, korjata yrityskauppojen verotuksen vääristymiä sekä helpottaa säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitustoimintaa.

– SDP:n resepti on sama vanha: lisää valtiota ja vähemmän markkinoita. Meidän linjamme on toinen – emme rakenna yhtä veronmaksajien rahoista riippuvaista rahastoa, vaan luomme kilpailukykyisen ja kestävän kasvurahoitusjärjestelmän, joka houkuttelee myös ulkomaisia sijoittajia.

Kaunisto toteaa, että keväällä 2024 SDP ajoi vaihtoehdossaan yli 3,4 miljardin euron veronkiristyksiä, jotka iskisivät suoraan suomalaiseen omistajuuteen ja sijoittamiseen.

– Kasvurahasto tarvitsee ympärilleen toimivat markkinat, jotta pääomat ja investoinnit lähtevät liikkeelle. SDP:n esittämät miljardiluokan veronkiristykset rahoitusmarkkinoille tekisivät juuri päinvastoin – ne vaikeuttaisivat kotimaisten yritysten rahoitusta ja karkottaisivat pääomia ulkomaille. SDP haluaa valtion rahoittavan yrityksiä enemmän, mutta samalla estää yksityistä pääomaa rahoittamasta kasvua.