Viktor suututti kansallislaululla ainakin kahden kylän naapurit

Venäläisestä eläkeläismiehestä on käynnistetty poliisitutkinta häiriköinnin vuoksi, kertoo paikallinen uutiskanava Mash. Tapauksesta tekee erityisen se, että häiriköinti tapahtui soittamalla Ukrainan kansallislaulua.

Primorskin piirikunnassa asuva 73-vuotias Viktor on Mashin mukaan toistanut toimintaansa useissa eri kylissä ja kaupungeissa. Hän kulkee pihallaan tai pitää ikkunoita auki ja soittaa kännykkänsä kaiuttimesta kovaan ääneen Ukrainan kansallislaulua.

Koko Mihailovskin piiri, jossa Viktor asuu, tietää miehen. Kun naapurit valittivat tarpeeksi ja tehtailivat miehestä valituksia, hän lopulta muutti. Nyt mies asuu Pereletnyin kylässä samassa piirissä ja uusien, kauhistuneiden naapureiden mukaan jatkaa samaa toimintaa.

Mash-kanava on jakanut videon, jonka on kuvannut miehen naapuri. Talon ikkunoista kuuluu Ukrainan kansallislaulu, ja naapuri huutaa miehelle kysyen rakastaako tämä Ukrainaa. Mies tulee pihalleen, vastaa kyllä, ja huudahtaa vielä lähtiessään ”kunnia Ukrainalle”. Mash on sensuroinut Ukraina-sanat piip-äänellä. Videolla noin neljä perin tuohtunutta naista kokoontuu tielle miehen kodin viereen ja osoittelee yhtä naisista, joka pitelee ylevän näköisenä sydäntään. Toinen nainen huutaa vihaisena kohti taloa. Mashin mukaan kylässä asuu ihmisiä, joiden ”rakkaat eivät ole palanneet Ukrainasta takaisin”.

Useiden valitusten jälkeen paikallinen poliisi on ottanut Viktorin kiinni.

Ukrainan kansallislaulun Štše ne vmerla Ukrajiny i slava, i volja:n ensimmäinen säe kuuluu suomeksi seuraavasti:

Viel’ ei kuollut ole Ukraina, ei kunnia eikä tahto

Vielä meille, nuoret veljet, hymyilee kohtalo.

Vihollisemme kadotkoot kuin kaste paisteessa,

Ottakaamme haltuun, veljet, oma kotimaamme.