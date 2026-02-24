Unkari kaatoi maanantaina Euroopan unionin kaavailemat uudet Venäjä-pakotteet.

Pakotepakettiin oli tarkoitus sisältyä muun muassa kielto tarjota palveluita venäläisille LNG- ja öljytankkereille sekä jäänmurtajille. Lisäksi venäläisille pankeille olisi asetettu uusia pakotteita, varjoalusten pakotelistaa laajennettu ja vientirajoituksia kiristetty.

Unkari oli jo aiemmin ilmoittanut estävänsä sekä pakotteet että 90 miljardin euron suuruisen lainan Ukrainalle. Ennen neuvotteluja Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vahvisti maansa veto-oikeuden käytön. Hänen mukaansa Unkari ryhtyy taisteluun, koska kukaan ei voi painostaa maata eikä vaarantaa maan energiaturvallisuutta.

Saksan ulkoministeri Johann Wadephul syytti ennen kokousta Unkaria petoksesta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas kuvaili kokouksen jälkeen tilannetta takaiskuksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiurun mukaan Unkarin paikan EU:ssa voisi jatkossa ottaa Ukraina. Unkarin itsevaltainen pääministeri on tunnettu Kreml-myönteisistä kannoistaan.

– Viktor Orbán on puolensa valinnut. Diktaattoreilta löytyvät ainakin seuraavat piirteet: suuruudenhulluus, ylimielisyys, narsismi, vainoharhaisuus ja moraalinen rappio. Lopputulos on heille usein julma, Pauli Kiuru kirjoittaa X:ssä.

Hän muistuttaa Venäjän aloittaneen täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan tasan neljä vuotta sitten eli 24. helmikuuta 2022. Sodan vaikutukset ovat olleet katastrofaaliset Ukrainalle, mutta myös Venäjälle.

– Sota on johtanut globaaliin varustelukierteeseen. Taloudelliset investoinnit varusteluun ovat pois ihmisten hyvinvointia lisäävistä investoinneista. Vladimir Putin halusi alistaa Ukrainan muutaman viikon erikoisoperaatiolla. Sota on nyt kestänyt neljä vuotta tai oikeastaan jo pidempään, Pauli Kiuru toteaa.

– Putin on ajanut itsensä strategisesti vaikeaan asemaan aloittamansa sodan seurauksena. Kompromissirauha olisi kovan linjan kannattajille tappio. Voittoon tuskin kovin moni enää uskoo, Kiuru jatkaa.

Kansanedustajan mukaan Putinille Euroopan yhtenäisyys ja laajentunut Nato olivat epämiellyttävä yllätys.

– Suren Ukrainan puolesta. Suren myös venäläisten puolesta. Ilman sotaa, pakotteita ja öljytulojen menetyksiä Venäjällä menisi huomattavasti paremmin, Kiuru sanoo.