Saksa syyttää Unkaria petoksesta – EU:n Venäjä-pakotepaketti kaatui

Unkari piti maanantaina voimassa vetonsa ja kaatoi EU:n kaavailemat uudet Venäjä-pakotteet.
EU:n ulkoministerit eivät maanantaina Brysselissä pitämässään kokouksessa kyenneet hyväksymään 20. pakotepakettia Venäjää vastaan, uutisoivat kansainväliset mediat. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas vahvisti, ettei sopua syntynyt.
Pakotepakettiin oli tarkoitus sisältyä muun muassa kielto tarjota palveluita venäläisille LNG- ja öljytankkereille sekä jäänmurtajille. Lisäksi venäläisille pankeille olisi asetettu uusia pakotteita, varjoalusten pakotelistaa laajennettu ja vientirajoituksia kiristetty.
Kallas kuvaili kokouksen jälkeen tilannetta takaiskuksi.
– Tämä ei ole se viesti, jonka halusimme lähettää. Pakotetoimien valmistelua kuitenkin jatketaan.
Unkari oli jo aiemmin ilmoittanut estävänsä sekä pakotteet että 90 miljardin euron suuruisen lainan Ukrainalle. Ennen neuvotteluja Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto vahvisti maansa veto-oikeuden käytön. Hänen mukaansa Unkari ryhtyy taisteluun, koska kukaan ei voi painostaa maata eikä vaarantaa maan energiaturvallisuutta.
EU:ssa vallitsee laaja tyytymättömyys Unkarin linjaa kohtaan.
Itävallan yleisradio yhtiö ORF:n mukaan Saksan ulkoministeri Johann Wadephul syytti ennen kokousta Unkaria ”petoksesta”.
Unkarin lisäksi myös Kreikalla on ollut varauksia Venäjän pakotepaketille. Lisäksi Slovakia tukee Unkaria, sillä Slovakia tuo Unkarin tavoin edelleen suuria määriä venäläistä raakaöljyä ja katsoo, ettei se voi taata energiaturvallisuuttaan ilman näitä toimituksia.
EU-komissio vaati kaikkia jäsenmaita pitämään kiinni sitoumuksistaan 90 miljardin euron Ukrainan-lainan osalta.
Liettuan ulkoministeri Kestutis Budrys sanoi olevansa ”erittäin turhautunut” siihen, että Unkari estää myös suunnitellun 90 miljardin euron EU-lainan Ukrainalle. Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski puolestaan syytti Unkaria järkyttävästä solidaarisuuden puutteesta Ukrainaa kohtaan.
EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehet sopivat 90 miljardin euron lainasta jo viime vuoden joulukuussa. Myös EU-parlamentti on hyväksynyt sen. Rahoituksen on tarkoitus kattaa Ukrainan kiireellisimmät rahoitustarpeet vuoden 2027 loppuun asti ja mahdollistaa maan puolustustaistelun jatkuminen Venäjää vastaan.
Unkari ilmoitti yllättäen viime viikon perjantaina estävänsä viimeisen, muodollisena pidetyn vaiheen ennen varojen maksamista. Unkari perusteli päätöstä sillä, että Ukrainan johto estää tarkoituksellisesti öljytoimitusten jatkumisen Druzhba-putkilinjaa pitkin. Ukrainan mukaan putkilinja on ollut poikki tammikuun lopusta lähtien venäläisten pommitusten vuoksi.
Unkari syytti Ukrainaa ”kiristyksestä” ja sitoi EU-tason hyväksynnän öljytoimitusten jatkumiseen. Niin kauan kuin raakaöljyn virtaus putkessa on pysähdyksissä, Unkari ei hyväksy mitään sopimusta, Unkarin ulkoministeri Szijjarto sanoi Brysselissä.