Viisi kuoli tulipalossa Vantaalla

Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi.
Paloauto Helsingissä 2025. LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN
Viisi henkilöä on kuollut kerrostalon tulipalossa Vantaan Pähkinärinteessä. Pelastuslaitos ja poliisi saivat ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Pähkinärinteentiellä kello 5.41.

Tulipalo on saatu sammutettua, mutta pelastustoimet kohteessa ovat edelleen kesken. Kohteessa on useita pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä sekä poliisipartioita.

Poliisi on eristänyt alueen ja pyytää asukkaita välttämään alueella liikkumista. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Helsingin Sanomien mukaan kerrostalon asukkaat on evakuoitu.

Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön rikoksesta epäiltynä. 

Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta seuraavan kerran tiedotustilaisuudessa tänään kello 12.30.

