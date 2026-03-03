Viisi kuoli tulipalossa Vantaalla

Viisi henkilöä on kuollut kerrostalon tulipalossa Vantaan Pähkinärinteessä. Pelastuslaitos ja poliisi saivat ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta Pähkinärinteentiellä kello 5.41.
Tulipalo on saatu sammutettua, mutta pelastustoimet kohteessa ovat edelleen kesken. Kohteessa on useita pelastuslaitoksen ja ensihoidon yksiköitä sekä poliisipartioita.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla
Poliisi on eristänyt alueen ja pyytää asukkaita välttämään alueella liikkumista. Tilanteesta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille. Helsingin Sanomien mukaan kerrostalon asukkaat on evakuoitu.
Paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön rikoksesta epäiltynä.
Poliisi kertoo tiedottavansa asiasta seuraavan kerran tiedotustilaisuudessa tänään kello 12.30.