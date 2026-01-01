Viime yö oli talven kylmin, jopa -38,4 astetta

Uudenvuoden yönä on rikottu talven pakkasennätyksiä, kertoo Ilmatieteenlaitos.

– Uudenvuoden yö ja alkanut aamu on ollut kuluvan talven kylmin lähes kaikkialla, kerrotaan Ilmatieteenlaitoksen tilillä viestipalvelu X:ssä.

Kylmintä on ollut Käsivarren Lapissa. Enontekiön Kilpisjärvellä mitattiin aamulla talven alin lämpötila, -38,4 °C. Koko Lapissa lämpötila on pudonnut -30 °C alapuolelle.

Pakkasta on kaikkialla Suomessa. Itä- ja Keski-Suomessa lämpötilat ovat painuneet monin paikoin 20 pakkasasteen tuntumaan tai sen alle.

Länsi- ja Etelä-Suomessa pakkanen on ollut hieman maltillisempaa, pääosin 10–20 pakkasasteen välillä. Rannikolla lämpötilat ovat pysytelleet selvästi sisämaata lauhempina, monin paikoin alle 10 pakkasasteessa.

Vielä ennen joulua näytti siltä, että myös tammikuu on hyvin lauha, mutta nyt ennusteet ovat muuttuneet, kertoo Foreca.

– Keskipitkän aikavälin ennusteet muuttuivat radikaalisti: nyt tammikuu näyttää selvästi aiempia ennusteita kylmemmältä, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas.

Hän kertoo, että lauha ilma kulkeutuu aiemmasta ennusteesta poiketen muualle kuin Pohjois-Eurooppaan.

Syynä tälle on polaaripyörre. Se on napa-alueen yläilmakehässä kiertävä voimakas tuulijärjestelmä, joka säätelee kylmän ilman pysymistä arktisilla alueilla tai sen leviämistä etelämmäksi.

Tammikuussa Suomen pohjoisosaan on odotettavissa ajoittain 20–35 asteen pakkasia, paikoin voi olla tätä kylmempääkin.

– Näin ollen kuluvan talven kylmimmät hetket ovat edessä sekä pohjoisessa että etelämpänä. Talvinen ilma valtaa vuodenvaihteen jälkeen myös Keski- ja Etelä-Euroopan, Mäntykannas sanoo.

Uudenvuoden yö ja alkanut aamu on ollut kuluvan talven kylmin lähes koko maassa. Lapissa lämpötila on laskenut yleisesti -30 °C alapuolelle, ja kuluvan talven alin lämpötila -38,4 °C mitattiin Enontekiö Kilpisjärvi kyläkeskuksella klo 8 ja 9 välillä. pic.twitter.com/9DGez7p4mY — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) January 1, 2026