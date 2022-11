Viikossa 260 koronaan liittyvää kuolemaa

Suomessa on viimeisen viikon aikana raportoitu 260 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemista tilastoista.

Määrä on kasvanut viimeisen viikon aikana merkittävästi, sillä viimeisintä viikkoa edeltäneellä viikolla oli raportoitu 172 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Suomessa THL tilastoi koronavirukseen liittyviksi kaikki sellaiset kuolemat, jotka ovat tapahtuneet 30 vuorokauden kuluessa positiivisesta koronavirustestistä. Tämän vuoksi tilastoista ei voida eritellä, kuinka monessa tapauksessa koronavirus on ollut varsinainen kuolinsyy tai kuolemaa edistävä tekijä.

Viimeisen neljän viikon aikana menehtyneistä valtaosa on ollut hyvin iäkkäitä, yli 80-vuotiaita (526 menehtynyttä). Kuolintapauksia on myös 70-79 -vuotiaiden (169 menehtynyttä), 60-69 -vuotiaiden (46 menehtynyttä), 50-59 -vuotiaiden (12 menehtynyttä), 30-39 -vuotiaiden (kuusi menehtynyttä) ja 20-29 -vuotiaiden (yksi menehtynyt) keskuudessa.

Viimeisen neljän viikon aikana ei ole todettu yhtäkään alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä tapahtunutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on 920 koronapositiivista potilasta, joista tehohoidossa on 15. Hoidettavien määrä on laskenut hieman, sillä viikko sitten hoidettavia oli lähes tuhat.