Viikonloppua vietetään pakkassäässä

Viikonloppua vietetään laajalti pakkassäässä koko maassa, kertoo Foreca.

Perjantaina tuuli on ollut Pohjois-Suomessa voimakasta. Lauantain vastaisena yönä puuskat heikkenevät.

– Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy, etelässä puolestaan sää selkenee. Lämpötila painuu lauantaiaamuun mennessä pakkaselle myös suurimmassa osassa Lappia, Utsjoella saatetaan olla vielä aamulla nollan yläpuolella. Etelän selkeillä alueilla pakkasta on lauantaina aamulla rannikon parista asteesta sisämaan 5–8 asteeseen, Forecan meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Lauantaina aurinko voi paikoin paistaa pilvipeitteen läpi.

Sunnuntaina pakkassää jatkuu suuressa osassa maata.

– Paikoin pilvipeitteessä on kuitenkin aukkoilua eri puolilla maata, mutta myös vähäisiä lumisateita on odotettavissa. Eniten lumisateita tulee maan länsiosassa, mutta sielläkin lumikertymät jäänevät hyvin vähäisiksi. Keski- ja pohjoisosassa maata tuuli on kohtalaista ja puuskaista, etelässä tuuli on heikkoa.

Lämpötilat ovat sunnuntaina nollan ja viiden pakkasasteen välillä. Koskelan mukaan rannikolla voi olla lauhempaa säätä ja Lapin selkeimmillä alueilla pakkanen voi painua kymmeneen asteeseen.

Maanantaina sään ennustetaan jatkuvan talvisena. Tiistaiyöstä alkaen Lapissa saattaa jälleen puhaltaa föhn-tuuli, joka tuo lämmintä säätä.

– Pohjois-Lapissa 5 lämpöasteen lukemat ovat jälleen mahdollisia. Samaan aikaan kun Lapissa lauhtuu, voi etelä- ja keskiosassa maata olla paikoin 10–15 asteen pakkasia, riippuen pilvisyydestä, Koskela sanoo.

Ensi viikon lopulla pakkaset saattavat jälleen kiristyä kylmän ilman virratessa Suomen ylle.

– Ennusteessa alkaa olla jo merkittävästi epävarmuutta, mutta pakkanen näyttäisi tämän hetken ennusteissa olevan kiristymään päin ensi viikon lopulla. Pilvisyydestä riippuen yli 10 asteen pakkasia voi olla etelää myöten, 15 asteen pakkasetkin ovat etelässä paikoin loppuviikolla mahdollisia.

Kylmimmillään lämpötila voi Koskelan mukaan painua 15–20 pakkasasteeseen.