Vihreiden Sofia Virta: Emme halua toistaa Ruotsin virheitä

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan Suomen ei pidä toistaa Ruotsin virheitä.

Virta kantaa vakavaa huolta Suomen katujengikehityksestä. Hän korostaa, että nyt ei ole varaa ottaa riskiä, että yksikään perhe putoaa syvemmälle köyhyyteen tai asuinalueet eriytyvät.

Hänen mukaansa tähän suuntaan hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ja esimerkiksi nuorisotyön rahoitustason lasku kuitenkin vievät.

– Keskustelin alkuviikosta Ruotsin viranomaisten kanssa. Heidän vahva viestinsä on, että kehitys on Ruotsissa jatkunut pitkään ja on epäonnistuttu varmistamaan, että jokaisella alueella lapsilla ja nuorilla olisi tulevaisuuden näkymiä ja, että jokainen voisi kokea olevansa osa ruotsalaista yhteiskuntaa. Tästä maksetaan nyt järkyttävän kovaa hintaa, kun kaduilla tapetaan ihmisiä, lapsiakin. Näin ei saa päästä tapahtumaan Suomessa, jengejä kun ei ole ilman potentiaalisia jengiläisiä, Virta sanoo tiedotteessa.

Hän katsoo Suomen pystyvän vaikuttamaan siihen, että jokainen lapsi ja nuori löytää yhteisöjä ja esikuvia lain tältä puolen.

– Emme halua toistaa Ruotsin virheitä. Voimme valita tehdä politiikkaa, jossa panostetaan reippaasti päiväkoteihin ja kouluihin, sosiaalitoimen ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön, perheiden toimeentulon vahvistamiseen, kotouttamiseen sekä luottamuksen vahvistamiseen eri väestöryhmien välillä. Näin pitäisi toki tehdä muutenkin kuin katujengikehityksen pelossa. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee tulevaisuuden, johon eivät kuulu aseet ja väkivalta.

Tarvitaan monenlaisia keinoja

Vihreiden puheenjohtaja tunnistaa, että tarvitaan monenlaisia keinoja. Virta kannattaa muun muassa kovempia rangaistuksia laittomien ampuma-aseiden hallussapidosta ja pitää tärkeänä poliisien resursoinnin vahvistamista. Hän myös muistuttaa oikeudenhoidon ja vankeinhoidon roolista osana ketjua sekä sen vaikuttavuutta.

– On selvää, että kaikenlaista rikollisuutta tulee pystyä torjumaan ja on keskeistä saada toimintaa johtavat tekijät nopeasti vastuuseen. On törkeää, miten alaikäisiä Ruotsissa yllytetään tekemään jopa henkirikoksia. Yhteiskunnan viesti alaikäisten rekrytoimisesta rikollisuuteen tai mobilisoimisesta väkivallantekoihin pitää olla selvä: pitää olla kovat seuraukset aikuiselle, joka lasta käyttää näin hyväksi. Lisäksi tiedonvaihdon sujuvuuteen viranomaisten välillä on keskeistä panostaa.

Virta kuitenkin painottaa, että Ruotsissakin tunnistetaan, että kovat keinot eivät yksin riitä.

– Lopulta kuitenkaan määrä poliiseja ei enää riitä, jos alueet eriytyvät, perheet köyhtyvät ja varjoyhteiskuntia muodostuu tarjoamaan hedelmällisen toimintaympäristön rikollisuudelle.

– Kuten Ruotsin viranomaiset totesivat, tulee Suomessa varmistaa, ettei meille muodostu ”no go”-alueita vaan ne pitää mieltää ”go”-alueiksi, viitaten siihen miten Ruotsissa on alueita, joilta kaikki palvelut ovat kaikonneet. Yhteiskunnan resursseja pitää kohdistaa juuri niille alueille, jotka ovat sosiaalisesti haavoittuvia. Pelkään, että hallituksen politiikka ei aja tähän suuntaan, Virta toteaa.

Panostus lastensuojeluun

Virta viittaa myös aikaisempaan työuraansa lastensuojelussa ja esittää huolen, onko Suomessa tarpeeksi riittävän vahvasti resursoituja sijaishuollon yksiköitä, joihin katujengeihin tai muuten vakavaan rikollisuuteen ajautuneet nuoret voitaisiin sijoittaa kuntoutumaan ja löytämään polun toisenlaiseen tulevaisuuteen.

– Kysyin Ruotsin viranomaisilta, miten toimitaan esimerkiksi 13-vuotiaan kohdalla, joka on tehnyt törkeitä väkivaltarikoksia. Vastaus oli, että jos nuori sijoitetaan, hän karkaa seuraavana päivänä yksiköstä ja palaa jengiin.

– Olen itse tehnyt työtä rikoksia tekevien nuorten kanssa ja on mielestäni selvää, ettei Suomessa ole poliitikkojen toimesta vuosikausiin panostettu tarpeeksi lastensuojeluun. Ei ole satsattu siihen, että lastensuojelussa riittäisi osaavaa työvoimaa ja olisi kykyä aidosti ratkaista rikoskierteitä. Tulee tarkkaan miettiä, onko meillä riittävästi riittävän erityisosaamisen omaavia yksiköitä turvaamana nuoruutta – se kun ei ole yhdenkään nuoren etu, ettei kierrettä saada katki. Mielestäni tämä pitää ottaa tarkasteluun välittömästi.