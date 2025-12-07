”Vihreiden lahja Suomelle on lisää veroja”

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto hämmästelee vihreiden itsenäisyyspäivänä julkistamaa ehdotusta uudesta työnteon kannustimia heikentävästä ja yrittäjiä kurittavasta verosta. Vihreiden lahja itsenäiselle Suomelle onkin kansanedustajan mukaan lisää veroja ja kapuloita yrittäjien rattaisiin.
Vihreiden ehdotuksen mukaan maanpuolustuspanostuksia rahoitettaisiin jatkossa uudella hyvin pistemäisellä verolla, joka kohdistettaisiin yrityksiin ja suurituloisiin suomalaisiin.
Kaunisto pitää ajatusta uudesta verosta vastuuttomana.
– Kokoomus tukee vahvaa ja puolustuskyvyltään kestävää Suomea. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä uusien, korvamerkittyjen verojen käyttöönotolla, Kaunisto linjaa.
Vaikka ajatus maanpuolustusverosta voi Kauniston mukaan kuulostaa aluksi hienolta, kiristäisi se entisestään työnteon ja yrittämisen kannattavuutta. Maanpuolustuksen kaltaista yhteiskunnan kivijalkaa ei tulisikaan kokoomusedustajan mukaan siirtää erillisen verotuksen piiriin.
Kaunisto varoittaa, että maanpuolustusveron kaltaiset erityisverot voivat heikentää investointeja ja talouskasvua sekä lisätä byrokratiaa, ilman että ne tuovat merkittävää lisäturvaa.
– Turvallisuutemme vahvistaminen on yhteinen prioriteetti, mutta sen rahoittamisen tulee olla pitkäjänteistä ja oikeudenmukaista koko yhteiskunnalle, Kaunisto sanoo.
Kokoomusedustaja painottaa kokoomuksen uskovan, että suomalaiset ovat valmiita kantamaan vastuuta puolustuksen vahvistamisesta. Se on kuitenkin tehtävä oikeudenmukaisesti ja niin, että taakka ei kuormita yksittäisiä ryhmiä liikaa.
– Meidän on varmistettava, että yhteiskunnan luottamus verojärjestelmään säilyy, kansanedustaja päättää.