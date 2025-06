Vihreät valitsi uudet varapuheenjohtajat

Vihreät sai lauantaina kokonaan uuden varapuheenjohtajistoon, kun Hämeelinnassa kokoontuva puoluekokous valitsi puolueen uusiksi varapuheenjohtajiksi Allu Pyhälammin, Jenni Pitkon ja Shawn Huffin. Puheenjohtaja Sofia Virta valittiin aikaisemmin lauantaina yksimielisesti jatkokaudelle. Vihreät kertoo puoluekokouksen henkilövalinnoista tiedotteessaan.

Uusista varapuheenjohtajista Pitko on toisen kauden kansanedustaja Oulusta. Lahtelainen Pyhälammi on toiminut vihreiden puoluevaltuuston varapuheenjohtajana, entisenä koripalloilijana tunnettu Huff on taas istunut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2021.

Puheenjohtaja Virran lisäksi myös puoluesihteeri Anna Moring valittiin Hämeelinnassa jatkokaudelle. Sekä Virta että Moring ovat toimineet tehtävissään vuodesta 2023.