Vihreät vaatii hallituspuolueiden johtoa koolle

Vihreät vaatii hallituspuolueiden johtoa eli ”viisikkoa” koolle käsittelemään Sanna Marinin (sd.) hallituksen tilannetta sen jälkeen, kun keskustan edustajat liittoutuivat tiistaina ympäristövaliokunnassa opposition kanssa.

Asiasta kertoi tiedotusvälineille vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne tiistaina järjestetyn ryhmän ylimääräisen kokouksen jälkeen. Hän pitää keskustan toimintaa niin tyrmistyttävänä, että hallituspuolueiden johtajien on käsiteltävä asiaa.

– Tämä on sen mittakaavan asia, että viisikon pitää tätä käsitellä. Hallituksessa on me ja kolme muuta toimintakykyistä puoluetta, mutta yksi on tehnyt tänään temppuja, jotka ovat hallituspuolueelle käsittämättömiä, Harjanne sanoi tiistaina.

Puoluejohtajista pääministeri Marin on tällä hetkellä työmatkalla Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Harjanne ei ottanut tiistaina kantaa siihen, tulisiko hänen palata matkaltaan tai haluaako vihreät lähteä hallituksesta.

