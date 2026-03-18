Vihreät nuoret: Kahden pääaineen malli heikentäisi opetuksen laatua

Kokoomusopiskelijat esittävät yliopistoihin kahden pääaineen mallia. Uusi malli mahdollistaisi kahden pääaineen suorittamisen yhden tutkinnon sisällä.

Vihreät nuoret pitää kokoomusopiskelijoiden ehdotusta ”silmänkääntötemppuna, jossa koulutuksen laatuun kajotaan jälleen”. Vastineessaan vihreät nuoret katsovat, että ilman uusia resursseja kahden pääaineen tutkinnot tarkoittaisivat lähinnä kahta asiaa: Koulutuksen laatu heikkenee ja opiskelijan taakka kasvaa.

-Kahden tutkinnon yhtäaikainen suorittaminen vaatisi sen mukaisia panostuksia korkeakouluille. Resursseista Kokoomusopiskelijoiden vaihtoehto ei puhu mitään. Ehdotus vaikuttaa siksi lähinnä uudelta keinolta hillitä kustannuksia koulutuksen laatuun kajoamalla, huomauttaa liiton puheenjohtaja Maria Saita tiedotteessa.

Jos samassa opintopistemäärässä voisi tehdä ikään kuin kaksi tutkintoa, laatu ja oppimisen syvyys kärsii vihreiden nuorten mielestä väistämättä. Heidän mukaansa laadun heikentymisen sijaan pitäisi taata, että korkeakoulujen rahoitus on riittävä. Näin korkeakoulut voisivat taata laadukkaita sivuaineita ja moduuleita, joilla osaamista täydennetään.

Vihreiden nuorten ratkaisut ovat:

– Vahva jatkuvan oppimisen järjestelmä ja ilmaiset alumniopinnot kahden vuoden jälkeen valmistumisesta.

– Oman osaamisen päivittämisen mahdollisuus työuran aikana ja modulaariset täydennys- ja sivuainekokonaisuudet. Tämä tulee mahdollistaa myös taloudellisesti lyhyellä aikavälillä aikuiskoulutustuen palautuksella ja pitkällä aikavälillä perustulolla.

– Korkeakoulujen perusrahoituksen vahvistaminen.

– Aidot mahdollisuudet alanvaihtoon: ei yhden opinto-oikeuden mallia.

